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【昔日小生】蔡淇俊轉型建飲食王國街頭賣雞腳　不承認曾與陳自瑤拍拖

娛樂 17:23 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

蔡淇俊現身街頭賣雞腳，獲網民大讚貼地又親民。

早前回巢TVB參演劇集《一舞傾城》的蔡淇俊，雖然僅亮相短短數集，但扮演高大靚仔的金融才俊，成功再次引起網民關注。

最近有網民在廣州發現蔡淇俊現身街頭，落力嗌口號賣雞腳，途人求合影，他表現親民來者不拒。

【同性戀疑雲】與男友人行為親暱否認「轉機」　蔡淇俊不認曾戀陳自瑤

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【一舞傾城】蔡淇俊演金融才俊展成熟魅力　曾受TVB力捧與陳自瑤傳緋聞最經典

昔日力捧小生

蔡淇俊於2001年參加《TVB周刊》舉行的「至型bug仔」比賽奪冠入行，其後參加藝員訓練班，於2004年在《赤沙印記@四葉草.2》首次擔任男主角。

2007年獲高層曾勵珍欽點為處境劇《同事三分親》演男主角陸哲後，曾參演《宮心計》、《法證先鋒III》、《大太監》、《法網狙擊》等劇集，不過幕前事業未見太大起色，離巢前最後一部作品為《飛虎II》。

2004年在《赤沙印記@四葉草.2》首當男主角。

疫情倒閉10多間餐廳

其後於2014年決定離巢，毅然北上發展並定居佛山，由演員轉型從商，踩過飲食界建立飲食王國。2014年6月，他在微博宣布在佛山開設米線館，後來又開設火鍋店、Cafe，搞得有聲有色。

可是今年5月，蔡淇俊相隔9年「再現」TVB，他在電視城錄影節目《思家大戰》後接受傳媒訪問，透露自己現時只經營兩間Cafe，10多間米線店以及火鍋店都因疫情等因素就再未有經營，並希望有機會回巢拍劇。

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【同性戀疑雲】與男友人行為親暱否認「轉機」　蔡淇俊不認曾戀陳自瑤

承認已婚　否認曾戀陳自瑤

蔡淇俊去年捲入同性戀疑雲，他分享一段影片，並寫道：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」

其後他又說：「我不善言辭，愛你的話都藏在心裏，溢出眼裏。」

蔡淇俊捲同性戀疑雲。（抖音截圖）

片內的他與一名男友人十指緊扣唱K，行為親暱加上他寫的說話言詞曖昧，令人誤以為蔡淇俊是同性戀者。

他解釋跟男友人拖手是因為喝了酒，並否認喜歡男人。當網民問他是已婚，他大方承認：「結了。」又有網友問他是不是陳自瑤前男友，他對此則回應：「我不認。」

之後，蔡淇俊接受傳媒訪問指自己尚未有小朋友，並稱「適當嘅時候就會去簽個字」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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