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【體育盛事】全港網球公開賽疫後復辦　10.14開鑼明起接受報名

社會 16:03 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

全港網球公開賽今年10月舉行。

香港中華游樂會主辦的本地三大網球賽之一，「第 75 屆全港網球公開賽」（CRC OPEN 2023），將在今年10月14日開賽，明日（9 月1 日）起接受公眾報名參加，至9月24日下午7 時截止。今屆賽事是復常後首次舉行，賽事獎金獎品總值逾港幣37萬元。

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「全港網球公開賽」是中國香港網球總會認可的計分賽事之一，每屆都匯聚香港業餘和職業網球好手同場較技。香港中華游樂會「第 75 屆全港網球公開賽」賽委會主席何艾文表示，今屆賽事是香港全面復常後的首次辦賽，期待各路網球好手踴躍參賽。

賽期橫跨6星期，將進行11項賽事，包括公開組男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打、混合雙打；18 歲或以下青少年男子單打、18 歲或以下青少年男子雙打、18 歲或以下青少年女子單打、18 歲或以下青少年女子雙打；14 歲或以下青少年男子單打，以及 14 歲或以下青少年女子單打。公開組錦標賽決賽預計在11月中下旬進行。

報名詳情
報名日期： 2023 年 9 月 1 日至 9 月 24 日下午 7 時
報名網址： www.crcopen.com
報名方法： 參賽者可於網上報名及繳費；或親身到香港中華游樂會（香港大坑銅鑼灣道 123 號）填寫報名表格及遞交現金或劃線支票（抬頭人「香港中華游樂會」）；或將報名表格連同劃線支票以郵寄方式遞交至香港中華游樂會，切勿郵寄現金。
查詢： 2577 7376
電郵： sports@crchk.com
今年大會將繼續於網上直播本屆男女子單、雙打公開錦標賽決賽（預計在 11 月月中下旬進行）及部份焦點賽事，市民可網上觀賞。

賽事的最新消息、資訊及精彩花絮，可留意以下網站：
香港中華游樂會官方網站： www.crchk.org
CRC OPEN 官方網站：www.crcopen.com
CRC OPEN Facebook 專頁： CRC OPEN - Chinese Recreation Club, Hong Kong

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責任編輯：吳雋妍

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