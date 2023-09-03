  • 33°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 17:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預防生蛇】民建聯籲政府資助50歲或以上市民接種帶狀疱疹疫苗

政治 16:18 2023/09/03

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

民建聯呼籲政府資助50歲或以上人士注射帶狀疱疹疫苗。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員梁熙建議，政府應盡快為50歲以上的市民提供免費帶狀疱疹疫苗接種，並強化公眾對帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的認知。

民建聯東區支部、梁熙立法會議員辦事處與社企銀騎士等組織於今年8月22日至9月1日，以網上問卷形式訪問291名港島東區市民，了解他們對生蛇的認知和接種疫苗意向。

結果顯示，50歲或以上的受訪者中，有26.2%表示曾「生蛇」；68%受訪者表示身邊曾有親友「生蛇」82.5%受訪者表示希望接種帶狀疱疹疫苗；93.1%認為政府需提供接種帶狀疱疹疫苗資助。

香港病人組織聯盟主席袁少林引述研究指，生蛇病人所承受的痛楚比手術甚至分娩更大，部分患者更會出現持續數月的神經痛後遺症，影響日常生活，生蛇復發情況亦常見。

梁熙提出三大建議，包括：盡快為50歲以上香港市民提供免費帶狀疱疹疫苗接種；定期公布帶狀疱疹確診數據，強化公眾教育；完善成人疫苗資助計劃，減輕長遠公營醫療負擔。

梁熙續指出，坊間帶狀疱疹疫苗動輒數千元，並非基層市民可負擔，建議政府分階段帶狀疱疹疫苗納入現行成人疫苗資助計劃，首階段先為65歲以上及免疫力低群組提供免費接種，並逐步將計劃擴展至50歲以上市民，配合政府​推動「以預防為重」的基層醫療策略。 

香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授指，帶狀疱疹對本港醫療帶來的負擔壓力不容忽視，現時市面上已有保護率高達97%的預防帶狀疱疹疫苗，而該款疫苗一項在中國進行了兩年的最新研究顯示，該疫苗的臨床效用可達100%，成功減低帶狀疱疹的病例。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【生蛇治療】中森明菜生蛇休養12年突復出　醫生解構症狀及黃金診治72小時
14:13 2022/08/31
【生蛇治療】中森明菜生蛇休養12年突復出　醫生解構症狀及黃金診治72小時
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
17:33 2022/10/18
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
【生蛇啟示】媽媽生蛇不吃不喝不眠多天 護士女兒分享藥到「痛」除法
16:07 2023/03/05
【生蛇啟示】媽媽生蛇不吃不喝不眠多天 護士女兒分享藥到「痛」除法
【水痘傳染】姊弟曾打疫苗仍生水痘痕癢難耐　求醫揭被生蛇嫲嫲傳染【附疫苗資訊】
09:00 2023/03/13
【水痘傳染】姊弟曾打疫苗仍生水痘痕癢難耐　求醫揭被生蛇嫲嫲傳染【附疫苗資訊】
【生蛇治療】生蛇後遺神經痛恐痛至10年　醫生解構迷思及黃金診治72小時
19:05 2023/08/09
【生蛇治療】生蛇後遺神經痛恐痛至10年　醫生解構迷思及黃金診治72小時

你可能感興趣

【生蛇治療】中森明菜生蛇休養12年突復出　醫生解構症狀及黃金診治72小時
14:13 2022/08/31
【生蛇治療】中森明菜生蛇休養12年突復出　醫生解構症狀及黃金診治72小時
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
17:33 2022/10/18
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
【生蛇啟示】媽媽生蛇不吃不喝不眠多天 護士女兒分享藥到「痛」除法
16:07 2023/03/05
【生蛇啟示】媽媽生蛇不吃不喝不眠多天 護士女兒分享藥到「痛」除法
疫苗 梁熙 帶狀疱疹 東區 疱疹 民建聯 經痛 香港大學 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
16:57 2023/09/01
【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
14:08 2023/09/01
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶
今日 12:02
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶