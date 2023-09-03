【預防生蛇】民建聯籲政府資助50歲或以上市民接種帶狀疱疹疫苗

▲ 民建聯呼籲政府資助50歲或以上人士注射帶狀疱疹疫苗。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員梁熙建議，政府應盡快為50歲以上的市民提供免費帶狀疱疹疫苗接種，並強化公眾對帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）的認知。

民建聯東區支部、梁熙立法會議員辦事處與社企銀騎士等組織於今年8月22日至9月1日，以網上問卷形式訪問291名港島東區市民，了解他們對生蛇的認知和接種疫苗意向。

結果顯示，50歲或以上的受訪者中，有26.2%表示曾「生蛇」；68%受訪者表示身邊曾有親友「生蛇」82.5%受訪者表示希望接種帶狀疱疹疫苗；93.1%認為政府需提供接種帶狀疱疹疫苗資助。

香港病人組織聯盟主席袁少林引述研究指，生蛇病人所承受的痛楚比手術甚至分娩更大，部分患者更會出現持續數月的神經痛後遺症，影響日常生活，生蛇復發情況亦常見。

梁熙提出三大建議，包括：盡快為50歲以上香港市民提供免費帶狀疱疹疫苗接種；定期公布帶狀疱疹確診數據，強化公眾教育；完善成人疫苗資助計劃，減輕長遠公營醫療負擔。

梁熙續指出，坊間帶狀疱疹疫苗動輒數千元，並非基層市民可負擔，建議政府分階段帶狀疱疹疫苗納入現行成人疫苗資助計劃，首階段先為65歲以上及免疫力低群組提供免費接種，並逐步將計劃擴展至50歲以上市民，配合政府​推動「以預防為重」的基層醫療策略。

香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授指，帶狀疱疹對本港醫療帶來的負擔壓力不容忽視，現時市面上已有保護率高達97%的預防帶狀疱疹疫苗，而該款疫苗一項在中國進行了兩年的最新研究顯示，該疫苗的臨床效用可達100%，成功減低帶狀疱疹的病例。

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責任編輯：林曉君