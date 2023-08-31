民政專員餞別宴引負面觀感　黃智華上京深造安排不受影響

▲ 黃智華。（晚宴圖片）

黃大仙區各界以「歡賀民政專員黃智華赴京深造」為名大排筵席惹議，特首李家超定調事件引「負面觀感」，應以此為鑑。不過，事件未影響黃智華上京進修，公務員事務局回覆本報查詢表示，2023-24年公務員赴北京大學修讀公共管理碩士課程的安排沒有改變。

黃智華上周接受傳媒訪問時透露，他將於9月3日起赴京修讀公務員事務局與北京大學合辦的高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。新學年課程目標是培養「知國情 懂世貌 明時局 能前瞻 敢創新」的公務員。

赴京進修對象為有潛質晉升至高層首長級職位

本報曾向當局查詢獲挑選參加此課程標準時，公務員事務局表示，該局與北京大學合辦公共管理碩士課程的對象，是由部門提名有潛質晉升至高層首長級職位的公務員，學員主要為首長級第1至2點及總薪級表第45至49點人員；同時具大學或以上學歷，6年或以上公共管理服務經驗，以及5年或以上正常退休前實際服務期。課程為期兩年，學員首年需要全時間在北京大學上課，亦會到內地不同地區進行社會調研；學員第二年回港工作之餘須完成論文方可畢業。

被問到公務員接受宴會款待是否需提前申報，或最遲需在何時申報？如原獲納赴京進修名單的公務員，被質疑涉接受過分豐厚款待，局方會否進行調查？相關公務員可否可如期參與進修？是否仍被視為有潛質升任高層首長級職位？

公務員事務局回覆稱：

根據公務員事務規例及公務員事務局的相關通告，一般而言，款待本身並非利益。上述規例及通告載列了公務員在接受款待時考慮的因素。除非人員接受款待有可能違反有關指引或部門的任何規定，否則無需提前向部門申報。若公務員有違規定，當局可採取紀律處分。 2023-24年公務員赴北京大學修讀公共管理碩士課程的安排沒有改變。

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