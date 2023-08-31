【颱風蘇拉】明日凌晨2至5時改掛八號波　化學博士K Kwong提醒：以下3區要小心

▲ K Kwong呼籲市民要做好防風準備。

颱風「蘇拉」成為全城熱話！大家都密切留意颱風路徑，今日（31日）下午3時40分已經發出3號颱風訊號，政務司司長陳國基宣布，9月1日凌晨2至5時將改掛八號風球，並維持一段時間，所有學校停課一天。化學博士K Kwong這幾天也相當關心風暴路徑，不時發帖與網民討論和分享最新資訊，他提醒以下3個地區要小心。

▲ 蘇拉來勢洶洶。天文台圖片

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K Kwong提醒3大地區要小心

K Kwong早在8月29日經已提及因為「藤原效應」，而擔心颱風蘇拉的路徑和威力難以估計。今早（31日）他再發帖提醒以下香港3個地區需要特別小心，他留言「西貢、小西灣、柴灣3個地區的居民要小心」:

現在920, 150 knots 好勁，呢個風K仔留意咗好耐好耐，一早已經話要小心 cat 5，因為冇經過陸地，而中心氣壓好低，亦好似增強中。西貢玩水請小心，小西灣停車場小心，柴灣釣魚友小心。

他又提到澳門朋友：水浸呀！

K Kwong再提6點呼籲小心

另外，他剛剛又發帖提到以下6點，呼籲市民不要輕視，要準備充足力抗今次「蘇拉」:

K Kwong指連他今日遊船河都取消了，更將「蘇拉」與1962年超強破壞力的「溫黛」作比較，他說:「唔好再問我幾時打幾多號風球。」

1. 請你準備！

2. 下面張圖係1962年嘅溫黛 (都係29/8-2/9)

3. 我冇責任要你哋小心，你可以當我冇到。亦可當我講故仔。

4. 呢個風我係幾日前已經好留意(唔信可睇我舊文)

5. 我今日遊船河都取消咗

6. 唔好話次次打風到係咁(今次蘇拉同溫黛一樣冇經過菲律賓陸地、氣壓低到920、南海海面夠熱、季候風唔夠強)

要講已經講完，唔好同我講xx唔係咁估。請大家留意天文台消息

K仔任務已完成

▲ 2023年蘇拉路徑。FB圖片

▲ 1962年溫黛路徑。FB圖片

網民對於K Kwong的預測，留言表示「希望不要造成傷亡，天佑香港」、「願所有人，包括浪浪都平安無事」、「住小西灣的我會今晚癡玻璃窗」、「我阿媽話農曆七月打嘅風會好勁 ！」、「黐晒窗做晒防風措施今次個風唔嘢少。」

溫黛小資料

溫黛在1962年9月1日襲港，由於溫黛最接近香港時正好是漲潮時份，風暴潮曾令吐露港一帶水位升至5米、維多利亞港水位升至3.96 米，整個沙田被嚴重淹浸。全港72,000 人頓失家園183人死、388人傷、108人失蹤。

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責任編輯︰王明芳