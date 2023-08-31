【打擊毒品】海關查急凍雞腳貨櫃檢可卡因　市值2.3億元拘35歲男

▲ 海關毒品調查科搗破一宗特大海運可卡因案件。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科搗破一宗特大海運可卡因案件，行動中檢獲302公斤懷疑可卡因，市值2.3億元，拘捕一名35歲本地男子。

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海關港口及海域科指揮官王紀翔指，海關透過風險評估，揀選一個由巴西進口報稱急凍雞腳40呎急凍貨櫃查驗。由於巴西進口該類貨物屬罕見，而寄貨人為一間物流公司，香港收貨人報稱地址亦不符，多種疑點下關員決定扣起貨物查驗。

關員於8月24日在葵涌貨櫃碼頭驗貨場，透過X光發現該批1,800箱急凍雞腳，其中63箱藏於貨櫃中間位置雞腳影像有異常，關員開箱檢查後發現，多包以不同顏色膠袋包裝內有粉末物，經光譜及快速測試後證實為可卡因。

行動中，海關共檢獲302公斤懷疑可卡因，市值2.3億元。販毒分子以大量正常貨物，混入少量毒品企圖蒙混過關。案件隨即交海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，毒品調查科接手跟進後，迅速鎖定一名35歲本地男子懷疑與案有關，並於8月29日成功拘捕涉案男子。該男子報稱為運輸司機，是香港收貨公司唯一董事，註冊公司過往營商海產，而報稱地址已不屬實，所有涉案文件相信與被捕人有關，被捕人亦承認較早前存入70萬元購取該批貨物，相信販毒集團亦有參與當中物流及販毒流程。由於緝獲毒品貨量龐大，海關將繼續深入調查，包括涉案公司帳目、及簽收文件筆跡等會交往鑑證及化驗核對。

被捕人將被控以販運危險藥物，將於明日（9月1日）在西九龍法院提堂。案件仍在調查中不排除會再有人被捕。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關毒品調查科監督方向榮指，可卡因全球吸食人數為2,200萬人，為全球第4大吸食毒品種類人數。南美產地每年都會有遞增產量。就2003年與2022年頭8個月已遞增一倍。其他毒品同期比較，海洛英上升3.3倍、大麻上升2.8倍、氯胺酮上升2.2倍而冰毒則沒有較大改變。數字顯示海關執法成效，海關會繼續與境內境外及執法機關保持密切聯繫，加強從源頭打擊，阻截毒品流入本地市場。

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記者：黃傑偉