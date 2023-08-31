【颱風蘇拉】航班取消或延誤未必受保障？　資深空姐：關鍵在於投保時間

▲ 颱風蘇拉正逼近香港，航班受影響如何處理？（iStock圖片）

周三，友K小姐被通知需於翌日飛往日本，到某銀行處理一些突發事情，她打算在當地逗留一天，周五早上回港，但颱風蘇拉正逼近香港，於是她打電話找我。

「我打算乘坐周五早上回港的航班。若香港周五下午才掛8號風球，我的航班是否不受影響？」

「很難說準，航班能否如期起飛，視乎當時目的地的天氣，包括側風、風切變和湍流的情況，還有機長的專業判定。我試過八號風球如常降落香港，但原定遲我半小時到港的航班，則在途中改降日本。」

勿選每天僅一班機回港的航空公司

「有甚麼辦法可確保我周五可順利回港？」

「首先，當然買周五最早回港的航班。購買機票的時候，盡量不要選擇每天只有一班機回港的航空公司，因為萬一機長決定不起飛，那你便要多待一天才能回港。」

「假如××航空公司周五有3班機回港，分別是上午9點，下午1點及晚上8點，但你只買到下午1點的航班機票。想增加周五順利回港的機會，可以主動打電話向航空公司提出更改航班的要求；甚至在周五起飛當天，提前早上7點便到達機場，看看有沒有乘客臨時決定不回港，讓你可後補登機。」

保險索償關鍵在於投保時間

出發前往機場前，要密切查看當地機場網站和航空公司的官網，緊貼回港航班的最新情況。

部分航空公司會透過短訊或電郵向乘客發送最新的航班資訊，所以必須記得填上最新的聯絡資料。

航班受颱風影響而被取消或延誤，能獲旅遊保險賠償嗎？

關鍵在於投保時間。舉例，周三早上媒體已廣泛報道會打風，乘客在周三下午才購買旅遊保險，那麼航班延誤或取消的相關保險索償將不受保障。

撰文：藍海寧（資深空姐）