【ERROR成員】郭嘉駿直認Cafe初期食物難食　193感娛樂圈存變數早已計劃「退路」

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）亮相商台節目《口水多過浪花》，接受鄭裕玲（Do姐）訪問。

ERROR成員郭嘉駿（193）早前亮相商台節目《口水多過浪花》接受鄭裕玲（Do姐）訪問，193在訪問期間自爆早已為自己想好「退路」，指如因說了重大言論而令他沒有工作的話，會移民到英國開設中餐館。

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193：好多時壓制住自己

Do姐認為193一向在言論中挑戰，193回應：「唔係挑戰，其實我都無諗過會有新聞，係有嗰句講嗰句，唔鍾意修飾。」

193指自己在今年前半年也盡量不出聲，除非是感到很委屈，而且有很多不開心的事累積下來就會想說出來。

Do姐問他何解要堅持說出想法，193稱：「唔講唔舒服，有時寧願講咗心底話，當然好多人不滿或者寫標題去做衰你，有hit rate，我都明白，咁有一日如果真係好衰，咪移民退休唔做。」

他續說：「起起碼我舒服咗先，我唔想好似好假咁，不過我都唔係經常反擊，好多時壓制住自己，偶爾控制唔到，算啦講啦！多數過一日就唔舒服，不過都有24個鐘畀你釋懷嘅，開心咗先！」

▲ 《口水多過浪花》（影片截圖）

193諗定退路

Do姐問193有關移民的說法，他回應：「其實我係鍾意英國嘅生活，以前喺英國讀書，我enjoy呢啲生活，當然（放棄娛圈事業）會好可惜，但人生每個階段都係有唔同過程，ERROR都唔會一世都係咁搞搞笑笑，如有一日我講咗好重大嘅言論令到我無嘢做，會移民去英國開中餐館。」

他笑指粉絲到英國旅行可光顧他的中餐館，193就會在每年回香港開ERROR紀念演唱會，「呃錢」以支持中餐館的營運。

193強調有努力做好自己的事業，但娛樂圈存在有很多變數，不是可由他去控制，需要有所準備。

他指有控制自己的說話，不開心的話就會把想說的話說出來。

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認Cafe初期食物難食

在去年4月，193與朋友在疫市下合資200萬開主題Cafe。Do姐指她的朋友在Cafe開業初期曾光顧，表示「唔係咁好食」，193聽罷後馬上說：「直頭難食，你朋友都幾有道德。」

他坦言與4位中學朋友也不太懂做生意，又指一開頭自己也吃過Cafe的出品，但客人愈多就影響食物質素與份量，他也形容是「難食、呃錢」，更指Cafe開業近一年也賺不到錢，更蝕了一些錢。

在大約半年前，Cafe獲得飲食集團負責經營Marketing，193就負責邀請網紅、KOL幫忙宣傳，又換了一部份的員工。

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