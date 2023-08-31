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【颱風消息】陳國基：凌晨2時至5時將改掛八號　9月1日停課順延開學【不斷更新】

社會 16:34 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

天文台於今日下午3時40分改發三號強風信號。（曾耀輝攝）

天文台於今日（31日）下午3時40分改發三號強風信號，並宣布會在明日（1日）改發八號烈風或暴風信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。政府於下午4時30分召開記者會，交代政府應對颱風的工作，TOPick緊貼風暴消息，不斷更新。

據了解，政府會於記者會上宣布，9月1日開學日順延，明天中小學及幼兒園不用上學。

凌晨2時至5時將改掛八號風球　明日所有學校停課一天

政務司司長陳國基表示，今早已召開跨部督導委員會，確保相關部門作出充份準備，以應對蘇拉可能為本港帶來的嚴重威脅。他宣布，9月1日凌晨2時至5時將改掛八號風球，並維持一段時間，所有學校停課一天。

蘇拉9月1日夜晚至2日初時最近本港　風暴潮或與山竹襲港情況相若

天文台台長陳栢緯表示，蘇拉屬超強颱風級別，對香港影響視乎有多接近本港地區。料其最接近香港的時間為9月1日夜晚至2日初時。他預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。周日蘇拉會逐潮遠離本港。

海水高度會在周五接近午夜至周六中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，風暴潮可能與2018年山竹襲港情況相若。

保安局籲市民正確使用999

署理保安局局長卓孝業呼籲，市民應正確使用999，指過往於風暴期間收到多個非緊急求助電話，包括玻璃被吹爆或漏水等。

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記者：TOPick 港聞組

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