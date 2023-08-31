【輸入外勞】酒店業初步請2,000名外勞房務員佔多　倡容許酒店自行調配人手

▲ 勞工處今日（31日）就計劃申請詳情，向酒店業界舉辦了一場簡介會。(香港酒店業協會提供)

下周一「補充勞工優化計劃」接受申請，勞動力重災區的酒店業仍欠缺9,000名人手，當中房務員最缺佔5至6成，其次是侍應生。隨著新酒店陸續落成，職位空缺將進一步增加至1.2萬個。業界初步反映希望申請約2,000位外勞，當中房務員佔最多達35%，其次是侍應生及前台接待員。

▼ 點擊圖片放大 +2

勞工處9月4日起接受僱主遞交外勞填補職位空缺的申請，香港酒店業主聯會與香港酒店業協會在8月份與會員進行「申請輸入勞工的意向」調查，結果顯示酒店會員在「補充勞動優化計劃」未有詳細的內容前，提交了接近2,000個職位空缺申請的意願，最多輸入的工種為房務員，其次16%是侍應生、15%為前台接待員。

勞工處今日（31日）就計劃申請詳情，向酒店業界舉辦了一場簡介會，超過200名業界代表參與。旅遊界立法會議員姚柏良引述會上內容，業界普遍關注外勞能否在同一間酒店內不同的部門工作，姚引述勞工處解釋，指外勞如擔任酒店的侍應可到酒店內不同餐廳工作，不過員工不可到同一集團的其他分店工作。姚建議當局容許酒店自行調配人手，讓業界因應業務情況彈性安排員工。

業界又關注聘請一名外勞由申請到就職的時間，姚柏良引述勞工處回覆，指處方處理每宗申請一般需時3個月，其後僱主要向入境處申請工作簽證，酒店業聯會預計申請初期遞交個案數目多，申請需時一般要6至7個月，即當局由9月4日開始接受申請外勞，最快農曆新年前才獲批。不過姚柏良補充，臨近農曆新年，內地勞工轉工的意欲較低，預計此前難有大批外勞到港就職，可能最快復活節假前人手數量才有明顯的提升。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，業界聘請的外勞一般須具有相關工作經驗，希望上任後可以立即上手，酒店會再按個別員工的適應程度提供培訓。他指出，外勞不一定要懂得廣東話，因本港是國際城市，接侍操不同語言的旅客，外勞懂得其他語言更有優勢。

徐透露，本地房價具競爭力，價格透明度高，與其他一綫城市的收費水平相約，預計外勞填補勞動力後房價下調空間有限。徐又指，業界聘請外勞成本高，外勞絕對不會取締本地勞工，更不會拖低從業員的收入水平，他舉例僱主每請一名外勞每月須向當局繳交400元徵費，連續24個月，一共9,600元，連同每月薪金及住宿津貼，聘請一名外勞的成本遠高於一名本地勞工。

當局正就施政報告2023廣納各界意見，酒店業主聯會建議，當局設立「酒店業人才培訓基金」，提升業界形象，吸引更多年輕人入行，同時設立「創新及科技基金」，提升服務質素，推動 eTourism 發展，鼓勵及支持酒店業投資及提升科技應用項目。推動本地遊方面，聯會建議設立「推動旅遊業發展專責小組」，發揮香港藍色旅遊優勢，「發展海洋及沿海旅遊」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜