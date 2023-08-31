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【颱風蘇拉】八號風球航班可照常起飛？　天文台：飛機升降視乎3大關鍵

健康 17:11 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

八號風球航班可照常起飛？天文台拆解飛機升降3大關鍵因素。

颱風季出門旅行，最怕天氣不似預期。不過，原來掛八號風球時，航班未必會取消或延誤。香港天文台曾拍片解畫，指飛機升降取決於三個關鍵，與懸掛的信號不一定有直接關係。

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1. 風向及風速

天文台曾在YouTube頻道分享影片，指飛機升降視乎三個因素。第一個是「風向及風速」。當飛機起飛時，主要借助逆風提升浮升力，而香港國際機場的跑道走向，呈東北偏東至西南偏西，當風向與跑道角度平行時，便有利於飛機升降。

但如果吹東南或西北風，風向有機會與跑道垂直，即所謂側風。側風可能會影響飛機升降時的平衡，令飛機偏離跑道中線。如飛機其中一邊機翼太接近地面，有機會增加發生事故的風險。

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2. 風切變

另一個影響升降的因素是「風切變」。香港國際機場位於大嶼山北面，當氣流橫過大嶼山高山時，可能受地形影響，造成風切變。當氣流經過大嶼山時，高速的氣流會在山峽形成，而高速氣流之間，又會有低速氣流出現，逆風風速或在短時間內改變。當逆風增強時，飛機的浮升力會增加，而當逆風減弱時，又會令飛機下沉。

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3. 能見度及地勤服務

此外，由於天氣惡劣影響能見度，加上地勤人員無法工作，都會令航班延遲或取消。建議出發前，瀏覽機管局網站或致電航空公司查詢最新航班資訊

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責任編輯：羅嘉欣

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