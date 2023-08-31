【打風必睇】「蘇拉」襲港儲糧必睇　營養師推介2大類可長放的健康食材 【附肉類貯存及解凍方式】

▲ 「蘇拉」襲港儲糧必睇，營養師推介2大類可長放的健康食材 。

超強颱風「蘇拉」正逐漸迫近本港，天文台已預告明日（1日）將改發八號烈風或暴風信號，估計未來一兩日天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨。隨著風暴襲港，相信不少市民都會準備到附近超市街市，大手掃貨以備儲糧之用。為了讓讀者們食得安心，TOPick將為大家整理比較耐存的健康食材，並附上保存貼士。

營養師李棋華Rosanne Lee過去曾於Facebook分享一些比較耐存的健康食材，她指急凍魚柳（如鯖魚、三文魚、鱈魚）、帶子、蝦仁、雞柳、雞蛋、西冷牛扒、急凍毛豆等高蛋白質食材，都是可以存放比較長時間的食物。

Rosanne解釋含豐富蛋白質的急凍肉類，只要沒有雪壞、變黑，有包裝妥當的話，與新鮮豬肉的營養基本無大分別，分別只在於冷凍肉類會流失部分水分。

以下是保存期較長的蔬果類：

苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔大白菜、南瓜、洋蔥、捲心菜、娃娃菜

乾木耳、海帶、乾冬菇、雪耳、乾紫菜餅

較健康飲品：盒裝高鈣豆漿、高鈣杏仁奶、無糖有汽梳打水

適合儲存水果：蘋果、火龍果、柑橘類、桃子、奇異果、牛油果、香蕉等

肉類貯存及解凍方式

Rosanne建議，處理大件肉類時要分成細份。放入冰格前，先預計好每餐所需分量，再分成數包儲存。方法是將鮮肉鋪平，分成數份，用保鮮紙包好，每份如長方形薄片，分開擺放，方便儲存及解凍，在需要時才取出來煮食。

食用前，先將冰格的急凍肉放入雪櫃解凍一晚。解凍後的肉質口感會比較好，加上雪櫃溫度低於4℃以下，細菌較難滋生，建議在解凍後一至兩日內食用。如需要短時間内解凍，可選擇用流動自來水，解凍後最好在2小時內食用，不建議放超過4小時。

「紙袋+塑膠袋」包裝水果

冷藏水果時，Rosanne建議以「紙袋+塑膠袋」包裝。她解釋，紙袋可以吸附水氣，避免潮濕發霉，塑膠袋就可以預防水分散失。此外，也需要每天觀察一下水果狀況，把適合食用的水果吃完，以免腐壞。

至於蘋果、香蕉、番茄、洋蔥等蔬果成熟時，會釋放「乙烯」令讓其他蔬果快速熟化，因此要獨立存放。

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責任編輯：羅嘉欣