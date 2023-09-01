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【凍齡秘訣】台灣型男美食家60歲活得似40歲　維持1個習慣40年成功凍齡

保健美顏 16:29 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

台灣資深美食家近日在新書發布會上自爆已經60歲，並分享自己透過維持戶外運動的習慣成功凍齡。

台灣資深美食作家陳鴻今年8月初發表新書，在記者會上突然自爆之前「報細歲」，今年其實已經60歲，令眾人大感震驚，皆因他多年來保養得宜，外表一直維持逆齡狀態。陳鴻就表示，自己之所以能夠凍齡，其實全靠1個習慣，並且已維持40年之久。

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【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

陳鴻過去憑著主持節目《阿鴻上菜》打開知名度，有「師奶殺手」的稱號，最近因為出版新書所以公開露面，並在記者會現場自爆真實年齡為60歲，與官方資料上所寫的56歲不同，震驚現場眾人。他表示，當年自己出道時，經紀公司考慮到大環境下並沒有30歲以上的新人，所以決定讓他在資料上報少4歲。

提到保養秘訣，陳鴻就指自己多年來全靠戶外運動、多喝水、多流汗，並笑稱除了生病需要臥床休息之外，這個習慣已持續了40年。

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到底運動對凍齡有甚麼作用？台灣美容醫學醫生蘇宗柏曾在《健康2.0》節目中分享，指出運動在臨床上和生長激素有一定關聯；只要運動強度足夠，便能使腦下垂體分泌生長激素，強身健體之餘還可以對骨頭造成重力，從而讓成骨細胞不斷分泌，增加骨質，減少骨質流失。另外，運動也能增強新陳代謝，將老化的細胞代謝掉、生長出新細胞，所以運動對於抗衰老和逆齡生長有密切關係。

此外，若想減緩衰老，台灣營養師張語希也曾在個人Facebook專頁上分享「6要6不要」的養生原則：

6大必要

  • 規律運動
  • 補充抗氧化食物，如十字花科蔬菜、水果
  • 補充維他命B3、鎂、鋅，修復損壞DNA
  • 多吃深綠色蔬菜補充葉酸，預防破壞和保護DNA
  • 補充DHA，緩解紫外線對肌膚造成的傷害
  • 補充維他命C，幫助皮膚膠原蛋白生成

6大不要

  • 不要吸煙
  • 不要熬夜
  • 不要喝酒
  • 少吃糖、精緻碳水
  • 減少壓力
  • 過度曝曬在陽光下

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責任編輯：羅嘉欣

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