【颱風消息】超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港　風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若

▲ 香港天文台台長陳栢緯。（政府新聞網直播截圖）

因應超強颱風蘇拉逼近香港，政府今日（31日）上午召開跨部門的督導委員會會議，做好部署。政務司司長陳國基會聯同逾20個部門代表於今日下午舉行聯合記者會，交代政府應對颱風的工作。

香港天文台台長陳栢緯表示，蘇拉中午12時衛星雲圖顯示，它是一個相當成熟的颱風，相對環流較小，雲層緊密，對本港的影響視乎多接近本港，預測其路徑向西北移動，吹向廣東東部沿岸，自東向西橫過廣東沿岸海域，預計9月1日夜晚至9月2日凌晨最接近本港，與本港相當接近的距離掠過，屆時強度維持強颱風至超強颱風級別，略過本港途中減弱，移動至本港西面時會減弱為颱風。

針對蘇拉對本港的影響，天文台明（9月1日）凌晨2時至5時懸掛八號烈風或暴風信號，隨著蘇拉逼近，明日天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，呼籲市民盡早完成防風、防水浸措施，同時海有巨浪及湧浪，市民應遠離海邊及停止所有水上活動，蘇拉除了令本港風勢猛烈外，亦會導致本港出現風暴潮，海水高度在9月1日午夜至翌日中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。

風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置，若蘇拉按照現時預測於本港以南掠過，風暴潮引致的最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。然而，若蘇拉提早於本港以東登陸，並在北面掠過，其影響則較小。但現時蘇拉於本港以南掠過的機會較大。

按照現時預測的路徑及颱風強度，天文台預測，吐露港、維港及大澳出現風暴潮的機會最大，明晚吐露港潮位達至最高點，達到海圖基準面以上5米，接近1962年溫黛水平；維港在9月2日中午前水位達至最高，達到海圖基準面以上3至3.5米，稍低於溫黛的水平；大澳亦會在9月2日中午前水位達至最高，達至約3.5米至3.8米，情況與2017年天鴿吹襲本港時情況相約。

預測，蘇拉9月2日移動至本港以西，隨後漸漸遠離本港，周日、下周一風勢減弱，惟仍然有驟雨。

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記者：陳麗娜