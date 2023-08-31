【施政報告2023】邱達根提「三箭三圓」倡議　包括促下調股票印花稅

▲ 邱達根今日舉行記者會介紹「三箭三圓」倡議。(邱達根供圖)

新一份《施政報告》10月25日發表，科技創新界立法會議員邱達根早前向特首李家超提交「三箭三圓」，經濟及科技發展政策倡議書。他今日指，「三箭」包括成立母基金激活私人資金投資科創產業；投資引進具潛力的成長期科技企業；盤活二級資本市場，包括下調股票印花稅。「三圓」包括發行代幣以支持新田科技城的發展；盡快推出數碼港元並以政府發放款項作應用試點；發行港元穩定幣以推動香港虚擬資產業發展。

邱達根今日舉行記者會介紹「三箭三圓」倡議，指「三箭」，包括盤活二級資本市場。他建議下調，甚至取消股票印花稅，吸引不同規模企業來港上市、吸引高頻交易者參與港股交投，增加香港股票市場在國際上的吸引力。他認為，股票印花稅令短期買賣資金轉向豁免印花稅的 ETF（交易所買賣基金），造成資金傾斜至前 50 大市值上市公司，同時嚴重削弱高頻交易發展，對港股成交額做成負面影響，庫房收人不增反减。

他表示，「三箭」包括成立母基金激活私人資金投資科創產業，建議由香港投資管理有限公司撥出30億元，另尋求私營機構額外注資20億元，成立共50億元的「天使母基金」。至於投資引進具潛力的成長期科技企業，他建議由香港投資管理有限公司撥出約150億作為投資資本。透過公開申請，預期可投資約100-150家企業，每間成功申請的企業獲約1億元的投資資金。

倡發行代幣支持新田科技城發展

「三圓」方面，邱達根建議，發行代幣支持新田科技城發展。他指，新田科技城士地業權分散，發展涉及大量收地，政府可趁機發行具資產擔保的代幣 (asset-backed token，ABT)。土地業權人可接受 「ABT」 或現金加「 ABT 」作為補償，發展初段攻府對代幣持有人支付固定利息，其後改為固定利息和浮動利息中的較高者，浮動利息基於相關地塊的績效指標，代幣持有人可選擇以現金或 ABT 形式收取利息。同時建議此ABT 可在二級市場自由買賣。

另外，邱達根建議，加快推出零售層面數碼港元，建議金管局發行數碼港元予商業銀行，再由銀行發放給消費者，既控制供應量，亦可開拓創新產品和服務予客戶。他續建議，推動港元穩定幣發展，認為政策應鼓勵私營機構發行合規的港元穩定幣，作為法定貨幣與虛擬資產的交換媒介，支持金融創新。

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責任編輯：區綽彥