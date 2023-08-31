【小一派位】小一入學申請全面電子化　9.1發布紙本申請表及小學概覽網上版

▲ 小一入學申請今年起全面電子化。（資料圖片）

教育局今日（31日）宣布，為配合「智慧政府」策略，今年起將小一入學申請全面電子化，小一自行分配學位階段及統一派位皆可選擇透過電子平台或繼續以紙本提交申請；其中於9月展開的小一自行分配學位階段，分別於9月21日及25日起接受網上及紙本申請，同樣於9月25日截止。

小一自行分配學位 9.21率先接受網上申請

教育局明日（9月1日）將派發小一入學申請表格，網上版《小學概覽2023》將於同日發布，供家長選校時作參考。

所有在2018年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2024年9月入學的「小一入學統籌辦法」。

教育局指，如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，便可透過電子平台遞交自行分配學位及統一派位申請，以及查閱相關結果，局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」。

教育局提醒，無論家長是經電子平台或以紙本遞交申請，均只能為每名子女遞交1份申請，家長若同時向超過1間官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢；此外，家長切勿同時經電子平台及以紙本申請表遞交重複申請。另凡已接受直資小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官津小一學位。

在自行分配學位階段，家長選校不受學校網限制，可向任何1間官立或資助小學遞交申請。家長可於9月21至29日透過「小一入學電子平台」遞交網上申請；教育局網頁載有短片及家長指南介紹建立帳戶及網上申請詳情。

如家長選擇遞交紙本申請表格，則須於9月25至29日期間的學校辦公時間內將填妥申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校；如家長未能親自交表，可書面授權1名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。家長可由明日（9月1日）起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等文件。

小一統一派位 明年1月26日起收表

至於只申請統一派位的學生家長，須在2024年1月26日或之前透過電子平台或以紙本申請表向教育局遞交申請；若以紙本申請，須將填妥申請表及有關證明文件交到教育局學位分配組（小一入學）。由於教育局學位分配組將於今年第4季搬，由觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室，遷至九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台，局方將適時公布。

另外，家校會將於明日發布《小學概覽》（中英文版）網上版，概覽共輯錄500多間本地小學基本資料，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學校生活、全方位學習、辦學宗旨及學校特色，所有資料由學校提供及核實，反映截至2023年4月狀況。

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責任編輯：馮琪雅