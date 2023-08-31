【一帶一路】高峰論壇9月中在會展舉行　新增「中東專場」

▲ 「一帶一路高峰論壇」下月13日至14日在灣仔會展舉辦。（貿發局網站截圖）

今年是「一帶一路」倡儀10周年，港府和貿易發展局下月13日至14日，在灣仔會展合辦第八屆「一帶一路高峰論壇」，特首李家超講出席致開幕詞。

論壇今年以「攜手千載 共建共赢」為題，商務及經濟發展局局長丘應樺和貿發局主席林建岳今日出席記者會介紹論壇詳情，論壇將邀約一帶一路沿線及相關國家和地區的主要高官及商界人士出席，包括透過國資委邀請30家央企和200強民企代表出席。

國家領導人出席？ 丘應樺︰正籌備名單

論壇今年新增「中東專場」，財經事務及庫務局局長許正宇將會和中東國家的高官交流，探討本港企業如何進入中東市場，推動兩地優勢互補。另亦首設「金融專章」及「青年專章」。

去年的第七屆一帶一路高峰論壇，當時主管港澳事務的國務院副總理韓正以視像方式發表開幕主旨演講。被問到今年會否再邀請國家領導人出席，丘應樺回應指，港府正籌備邀請名單，如有確實名單後會適時公布。

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記者：戴朗希