【廿四孝爸爸】盧惠光17歲細仔赴英國讀書　用棺材本供書教學不求回報

▲ 盧惠光到機埸送17歲細仔赴英國讀書，他曾表示用自己棺材本供兒子讀書。

64歲武打藝人盧惠光與亞姐前妻黎淑賢育有兩子，現年24歲的盧俊諺（Jacky）及17歲的盧俊希（Jovan），兩人離婚後，一對兒子跟盧惠光生活，盧惠光父兼母職照顧兒子及供書教學。盧惠光日前在IG分享三父子合照，表示要送細仔到英國讀書，「細佬為咗前程去努力！」

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從盧惠光分享的多張父子照所見，可見兩名兒子都高過爸爸，有型有款，顏值十分高，遺傳了父母的優良基因。而身穿白色衛衣、頭戴漁夫帽的盧惠光打扮年輕有活力。盧惠光在帖文中寫道：

細佬為咗前程去努力！辛苦哥哥，今次陪細佬去英國！兩兄弟聯絡下感情啦！辛苦啦！

大仔Jacky今次一同過英國，相信是幫助弟弟適應當地環境。Jacky畢業於英國著名學府巴拉福特大學（University of Bradford），主修物理治療學士課程。盧惠光曾接受TOPick訪問解釋，當初是他建議兒子選修這一科，因物理治療師在港較吃香，兒子大學畢業後可再學針灸，雙管齊下醫人。

盧惠光又透露，安排兒子赴英國升學，是為了達成自己的心願，「可能常聽朋友說『浸下鹹水返來會好一點』，這句話真的幾有道理，兒子讀完第一年後，跟我說安排他去英國讀書是很好的選擇，去到那裡是兩個世界，英文進步得很快。」

大仔在英國留學的生活費連學費每年合計近30萬，為了供讓兒子有更好學習環境，盧惠光肩負起供書教學的重擔，「為了他們我甚麼也不買，衫褲也不買，拍完戲問道具可否半價將衫買給我。」盧惠光為了兒子從不抱怨，也不求回報，盡量多接電影努力賺錢，未打算退休。

幾辛苦都值，我連棺材本都畀埋兩個仔！

先後兩次送別兒子到英國升學，盧惠光的心情也大有不同，7年前他送大仔赴英，兩父子在機場灑淚道別，他向來最擔心兒子學壞，出發前作出教誨，絕不能食煙，交女朋友則要做足安全措施。今次盧惠光在機場送細仔，心有不捨但面帶笑容。

盧惠光供書教學不求回報，也不用養他。「讀書是為他們自己的將來，千萬不要說為了爸爸，你成功與否也不要怨我，我已盡力給你所需。」

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責任編輯：林綺玲