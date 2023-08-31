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【女戰士】疑似李玟錄影《中國好聲音》後向好友哭訴　CoCo生前受腳傷折磨：我好難受

娛樂 17:41 2023/08/31

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李玟曾因腳傷向友人求助。

一代樂壇天后李玟（CoCo）上月5日離世，終年48歲，讓一眾歌迷和親友無比痛心。李玟生前受病魔和舊腳傷折磨，昨日 （30日）內地流傳一段李玟生前的錄音，內容是CoCo因腿部不適向朋友求助。

該段錄音只得37秒，CoCo聲沙沙兼哽咽說：「Hello，親愛的，如果你現在有空，我起來了，你可以打給我嗎？我的腿，我的腿好難受啊，不是跟你分享負面的東西喔！就是太難受，睡也不行，坐也不行，走也不行啊，現在好嚴重喔，反正你可有空打給我？」

【中國好聲音】王澤鵬揭《好聲音》黑幕　晒對話截圖公開李玟跌倒真相

今年2月，李玟赴美國接受手術！（取自instagram）

錄《好聲音》帶傷上陣

有指該電話錄音是去年11月7日，CoCo錄完《好聲音》跟友人訴苦，網民聽到coco生前這段話也大感心痛。

當中留言包括：「她那麼堅強的人，是真的痛得受不了了（才會這麼說），爛台到現在都沒有一句道歉」、「聽得我的心碎成渣，那麼愛跳舞的女孩子，偏偏帶著這麼折磨人的病痛，真的身心都壓力太大了！」

去年李玟帶傷為《中國好聲音》擔任導師，原先CoCo與節目組達成共識，在表演時由參賽者王澤鵬站在旁邊幫她撐著，豈料節目組正式錄製時未有兌現承諾，由得李玟一個人穿著高踭鞋苦撐，最後只能坐下來獻唱。

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Coco生前自揭左腳天生缺陷，其二姊曾透露Coco出世時盆骨嚴重甩骹，童年時做過手術，Coco忍痛忍足40多年，近年更因盆骨問題影響行路和脊椎。

今年2月，Coco赴美求醫做手術，她於IG限時動態分享躺於病床上的照片，透露手術結束後最害怕的事情：「就是害怕手術結束，我不能像以前那樣跳舞，跳舞讓我快樂。暫時要逼自己乖，不能亂動亂跳！」

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及至3月8日，Coco於社交平台報平安稱手術已完成，她當時寫道：「手術順利完成，雖然很痛，要重新學走路，但是我可以的。Yes I can and I will！謝謝大家。」

雖然手術成功，惟其二姊透露術後的疼痛比預期大10倍，至少要半年時間康復。回家後coco要從新學走路，從其分享片段所見，她以U型助行架學行路，當中Coco更自我打氣：「warrior baby，戰士、女戰士」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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