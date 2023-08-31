【颱風消息】國泰取消明日下午至後日上午所有航班　海陸空巴士地鐵交通一文看清【不斷更新】

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超強颱風蘇拉迫近香港，TOPick整合本地交通各項應變措施。按慣例，港鐵於8號風球會維持有限度服務，巴士服務停駛。 【最後更新：0933】

【陸路交通】

港鐵（9號風球以上）

服務暫停—機場快綫、迪士尼綫、輕鐵、所有港鐵巴士、所有露天段列車

以下部分路段有限度服務：

東鐵綫 (紅磡至金鐘)

港島綫 (杏花邨至堅尼地城)

觀塘綫 (彩虹至黃埔)

南港島綫 (海怡半島至利東)

將軍澳綫

荃灣綫 (荔景至中環)

屯馬綫 (荃灣西至尖東，何文田至鑽石山)

東涌綫 (九龍至香港)

九巴

九巴及龍運日間路線維持正常運作，深宵及通宵線於8號信號後生效陸續停駛。

城巴

因應政府宣布9月1日凌晨2時至5時發出八號風球，城巴8月31日間路線會正常營運至尾班車，各條通宵路線預計於八號波生效後停駛。

因應政府宣布全港中小學、幼稚園周五停課，城巴的開學日特別巴士服務安排將順延至下周一實施。

高速鐵路

今日至9月4日期間，將有多班來往香港西九龍站及內地站點的跨境列車班次，需要更改或取消。



港鐵建議乘客先透過12306網站或手機應用程式，確認所乘班次狀況後才出行，並為行程預留充足時間。

乘客可於30天內辦理退票，可以透過12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理相關手續。



【航空交通】

國泰航空

國泰航空指出，9月1日星期五下午2時（香港時間）至9月2日星期六上午10時（香港時間）期間所有進出香港的國泰航空航班均已取消。

未有確認機位的乘客切勿前往機場。

國泰會豁免所有機票的退款、重新訂位及更改航點的手續費用。

香港航空

香港航空以下航班將會取消：

9月1日

HX128 香港至杭州

HX161 香港至三亞

HX162 三亞至香港

HX216 香港至南京

HX217 南京至香港

HX234 香港至上海浦東

HX247 上海浦東至香港

HX282 香港至台北

HX283 台北至香港

HX399 北京大興至香港

HX607 東京至香港

HX609 東京至香港

HX613 大阪至香港

HX658 香港至沖繩

HX659 沖繩至香港

HX679 沖繩至香港

HX761 香港至曼谷

HX765 香港至曼谷

HX766 曼谷至香港

HX772 曼谷至香港

HX776 曼谷至香港

9月2日

HX112 香港至杭州

HX113 杭州至香港

HX129 杭州至香港

HX236 香港至上海浦東

HX237 上海浦東至香港

HX398 香港至北京大興

HX606 香港至東京

HX608 香港至東京

HX616 香港至大阪

HX676 香港至沖繩

HX775 香港至曼谷

其他未列於上表的航班亦有可能受影響/延誤，旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

HK Express

2023年9月1日及2日部分離港及抵港之航班將會取消，詳情如下

2023年9月1日共有50個航班16條航線受到影響。

由香港出發之受影響航班

• UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826

抵港之受影響航班

• UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871

受影響之航線

• 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田） 大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋

2023 年 9 月 2 日 共有二十個航班十二條航線受到影響。 由香港出發之受影響航班

由香港出發之受影響航班 • UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870

抵港之受影響航班 • UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821

受影響之航線 • 曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東 京（羽田）、福岡、首爾（仁川）

HK Express 正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會為他們提供下列三項以供選擇

• 選項 1：更改原定航線之出發日期

• 選項 2：以代金券形式申請全額退款

• 選項 3：退回整張訂單或受影響之航段之款項 o 必須於 2023 年 9 月 15 日或之前遞交有關申請

長榮航空

長榮航空在全面考慮評估飛航安全、天候狀況及航機適航性之因素後，將取消及調整個別往返台北的航班服務，其中將取消4班香港往返台北航班服務如下：

香港至台北

2023年8月31日 BR868/BR870/BR872/BR858取消

台北至香港

2023年8月31日 BR867/BR869/BR871/BR857取消

長榮航空將視乎颱風動態調整航班，建議旅客前往機場之前，預先查詢「班機實際到離」資訊，並多加使用「簡訊提醒服務」，以即時取得最新的航班動態。

查詢班機實際到離：https://goo.gl/awCluw

大灣區航空

受超強颱風蘇拉影響，大灣區航空宣布以下航班服務將會取消

9月1日

HB520 香港 首爾 08:15

HB521 首爾 香港 13:50

HB682 曼谷 香港 11:20

HB531 東京 香港 15:50

HB504 香港 台北 18:05

HB505 台北 香港 20:55

HB661 香港 胡志明市 19:00

HB662 胡志明市 香港 21:45

9月2日

HB681 香港 曼谷 08:25

HB530 香港 東京 09:20

HB504 香港 台北 18:05

HB505 台北 香港 20:55

【水路交通】

新渡輪

受颱風蘇拉影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為芝麻灣開往長洲，開出時間為下午6時30分。

同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全著想，新渡輪或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，請密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

航線 尾班船開航時間 橫水渡 1. 長洲 至 芝麻灣 下午 4:50 2. 芝麻灣 至 梅窩 下午 5:05 3. 梅窩 至 長洲 下午 5:20 4. 梅窩 至 坪洲 下午5:30 5. 坪洲 至 梅窩 下午5:55 6. 梅窩 至 芝麻灣 下午 6:15 (特別航班) 7. 芝麻灣 至 長洲 下午 6:30 (特別航班)

金光飛航

受熱帶氣旋「蘇拉」影響，8月31日最後一班開出航班如下：香港至氹仔：21:00 氹仔至香港：23:30

噴射飛航

當港澳其中一方懸掛8號颱風信號，所有航班服務將暫停。敬請乘客留意適時服務更新。因應超強颱風蘇拉進一步逼近，噴射飛航將會作出航班調整如下：

31/8

取消航班 ：

香港往氹仔 HKG to Taipa 12:15 15:45

氹仔往香港 Taipa to HKG 14:15 17:15

珠海航線

由今日16:00起停航至1/9全日。

澳門-蛇口/深圳

即日起停航至1/9全日。

翠華船務

尾班船開出時間

Last Sail Departure



1) 來往 馬料水 至 塔門

馬料水碼頭開出 下午3:00

黃石碼頭開出 下午4:55



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2) 來往 黃石 至 塔門

塔門開出 下午3:45

黃石開出 下午4:30



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以下航線維持服務正常

1）來往 香港仔 至 南丫島北角村及榕樹灣

2）愉景灣 －坪洲 途經聖母神樂院



富裕小輪

由於受颱風「蘇拉」影響，以下是渡輪最新消息：

航線：屯門-東涌-沙螺灣-大澳線，因三號風球停航。

航線：中環-紅磡 , 正常。

航線：北角-觀塘 , 正常。

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記者：TOPick港聞組