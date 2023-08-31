【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清

▲ （資料圖片）

超強颱風蘇拉迫近香港，TOPick整合出本地交通各項應變措施。按慣例，港鐵於8號風球會維持有限度服務，巴士服務停駛。

港鐵（9號風球以上）

服務暫停—機場快綫、迪士尼綫、輕鐵、所有港鐵巴士、所有露天段列車

以下部分路段有限度服務：

東鐵綫 (紅磡至金鐘)

港島綫 (杏花邨至堅尼地城)

觀塘綫 (彩虹至黃埔)

南港島綫 (海怡半島至利東)

將軍澳綫

荃灣綫 (荔景至中環)

屯馬綫 (荃灣西至尖東，何文田至鑽石山)

東涌綫 (九龍至香港)

城巴

因應政府宣布9月1日凌晨2時至5時發出八號風球，城巴8月31日間路線會正常營運至尾班車，各條通宵路線預計於八號波生效後停駛。

因應政府宣布全港中小學、幼稚園周五停課，城巴的開學日特別巴士服務安排將順延至下周一實施。

國泰航空

國泰航空指出，多班原定於9月1日及9月2日往來香港國際機場的航班受到影響，若航班取消或行程延誤，國泰會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班。

當乘客獲悉新航班詳情，將會收到國泰發送的電郵。國泰提醒，乘客須確保自助訂位管理服務上有最新聯絡資料。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組