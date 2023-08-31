  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 17:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清

社會 17:24 2023/08/31

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

超強颱風蘇拉迫近香港，TOPick整合出本地交通各項應變措施。按慣例，港鐵於8號風球會維持有限度服務，巴士服務停駛。

港鐵（9號風球以上）

服務暫停—機場快綫、迪士尼綫、輕鐵、所有港鐵巴士、所有露天段列車

以下部分路段有限度服務：

  •  東鐵綫 (紅磡至金鐘)
  •  港島綫 (杏花邨至堅尼地城)
  •  觀塘綫 (彩虹至黃埔)
  •  南港島綫 (海怡半島至利東)
  •  將軍澳綫
  •  荃灣綫 (荔景至中環)
  •  屯馬綫 (荃灣西至尖東，何文田至鑽石山)
  •  東涌綫 (九龍至香港)

城巴

因應政府宣布9月1日凌晨2時至5時發出八號風球，城巴8月31日間路線會正常營運至尾班車，各條通宵路線預計於八號波生效後停駛。

因應政府宣布全港中小學、幼稚園周五停課，城巴的開學日特別巴士服務安排將順延至下周一實施。

國泰航空

國泰航空指出，多班原定於9月1日及9月2日往來香港國際機場的航班受到影響，若航班取消或行程延誤，國泰會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班。

當乘客獲悉新航班詳情，將會收到國泰發送的電郵。國泰提醒，乘客須確保自助訂位管理服務上有最新聯絡資料。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【颱風消息】陳國基：凌晨2時至5時將改掛八號　9月1日停課順延開學【不斷更新】
今日 16:34
【颱風消息】陳國基：凌晨2時至5時將改掛八號　9月1日停課順延開學【不斷更新】
【颱風消息】超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港　風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若
今日 17:20
【颱風消息】超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港　風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若
【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清
今日 17:24
【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清

你可能感興趣

【颱風消息】陳國基：凌晨2時至5時將改掛八號　9月1日停課順延開學【不斷更新】
今日 16:34
【颱風消息】陳國基：凌晨2時至5時將改掛八號　9月1日停課順延開學【不斷更新】
【颱風消息】超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港　風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若
今日 17:20
【颱風消息】超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港　風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若
【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清
今日 17:24
【颱風消息】超強颱風來勢猛　海陸空巴士地鐵交通一文看清
交通 小學 將軍澳 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
14:50 2023/08/29
【提高警覺】九龍城遇男子問路聲稱持美金戶口無法提款　醒目港女1句話逼走對方
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課
今日 14:54
【颱風消息】消息：全港學校包括中小學及幼稚園明天將停課