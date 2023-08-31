【東張西望】闊太月租58萬半山豪宅 力數7宗罪漏水爆糞渠：比公廁仲核突

▲ 闊太梁小姐以58萬月租豪宅，諗住可以有殿堂級質素，竟然變化惡夢連連。

以半百萬月租豪宅，當然想有一個殿堂級的生活質素！一名闊太梁小姐向《東張西望》投訴，怒轟以58萬月租山頂種植道獨立屋，入住後發現貨不對辦，除有大大少少的家居問題外，家中更有蟑螂橫行，廁所爆糞渠等厭惡問題，事主向《東張》力數7宗罪，怒斥：「比公廁仲核突」。

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租客梁小姐日前向《東張西望》投訴，表示以58萬月租市值6億的超級豪宅，面積有6,200呎，樓高4層，有兩廳5房，仲自設私家電梯，室外還有按摩浴池及一望無際的維港景觀。

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梁小姐稱租住這個地段的租金是貴絕全港，鄰居的租金接近百萬月租，而她1家4口入住這間獨立屋差不多1年，以為月租幾十萬，一家人可以享受天堂級的生活質素，卻換來連場惡夢，

初頭睇，未住入嚟覺得好似好完美好靚，好鍾意，大地在我腳下個感覺非常之好，錢幾貴我都唔理，點知出面啲茅草好長，高過1米8，遮住晒睇唔到維港景，咁1年內係冇咗個景，嚴重貨不對辦。

除了維港靚景被遮擋，按摩浴池更突然爆水管，噴出兩大條水柱直噴入廳內，把梳化弄濕，一家都被嚇壞，

佢哋話每個星期都會保養，當時我入嚟時，所有承諾都好完美，你有6星級服務，平均1日都幾萬蚊租金，1日呀，我住乜酒店都得呀！但佢啲按摩池污糟到我哋唔敢落去。

1年爆2次屎渠

屋外問題嚴重，梁小姐形容室內的問題就「獲獲新鮮」，最令她激氣的就是客廳主要的廁所，非常之惡臭，廁所的惡臭味經由下水道傳入屋，就算她吩咐工人每日更換3次香薰、秘魯聖木，加埋鼠尾草去僻味，也只可以勉強減低惡臭味，

每一次去廁所個感受，我覺得比公廁仲核突，最嚴重係我個大廳兩個廁所爆水渠，咁嗰啲屎水連埋啲屎一齊走去房內同廳，爆過2次！

不過最令梁小姐激氣的就是其中一次爆屎渠，當晚她宴請了十多位有頭有面的賓客食飯、嘆紅酒，本來是一件好relax的事，沒想到…

突然之間惡臭，跟住啲水喺廁所湧出嚟，啲屎又飄咗出嚟，即刻秒散，1分鐘唔到，啲人全部散晒，由嗰次之前，我就唔敢再搞任何party。

死約不肯退租

租約未滿，業主又唔肯退租，梁小姐大感無奈，就算打官司她也要搬離這個非一般的豪宅，

依家搵緊屋搬，一定要搬，唔會住喺度，打官司咪打官司，佢應該賠償俾我，喺裡面住得咁惡劣，佢兌現唔到個承諾，提供優質服務，五星級管家服務，完全唔係嗰回事。

《東張》播出梁小姐的投訴後，管理公司就立即派人來修理梁小姐日前投訴的問題，而梁小姐再次強調，「嗰間house係俾緊5星級價錢，但我喺過去嘅1年呢，1星級體驗都冇。」

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1年漏水6次

梁小姐又指搵發展商協調過好多次，對方話自己冇任何責任，份租約就係大大疊，當初簽合約時，對方sell她們是最頂級豪宅服務，有任何問題，第一時間就會維修，而且是全包，

就算佢肯維修都冇用，你都諗唔到一間屋會出咁多問題，我個睡房，一年會漏水會滴水6次，每一次都要入我間睡房去整，整嘅時間係3至7日，不停有人入嚟，要去整，要去check，你可以話佢服務態度好好呢，但我覺得好煩擾呀！

梁小姐續指，《東張》離開後，對方即刻上門維修，仲給予2張寫著「服務完成確認記錄」，列明過去1年，上門維修的次數超過50次，

我冇見過呢張紙嘅，佢都冇同我去解決任何關於我張租約嘅事，淨係做咗呢啲嚟維護佢自己嘅嘢，而且我個洗手盤漏水唔係昨日投訴囉！係27號講，佢29號嚟整，(但見佢都係寫8月29日)係喇！所以佢寫29號，呢個已經係唔實際嘅嘢喇！

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與負責人對質

上星期，梁小姐收到一封由管理公司所發出有關管理單位事宜的信，信入面提及廁所淤塞的問題，並指「事件均在發生的當日至三天內跟進並完成各修理項目」、「水管道被大量抹手紙淤塞而引致」、「租戶代表避免於座廁丟棄抹手紙後」，不過梁小姐就不太認同對方的講法，更打電話與負責人當面對質，

你依家寫封信俾我，就話業主冇責任主動第一時間妥協，爆屎渠因為我哋廁紙阻塞，呢個係唔實際嘅嘢嚟…

而涉事物業管理公司業主租賃代理則回覆梁小姐，指是經過那邊管業處同事了解過的，再通知他們當期時發現有廁紙阻塞的問題，亦都告知她的工人！對此，梁小姐直斥對方沒有通知她，

我哋冇人住喺負一樓，同埋我哋負一樓唔會有抹手紙，只係紙巾，如果你正常去廁所，抹完便便嗰啲紙都唔可以掉落去嘅話，你會唔會覺得你哋嘅廁所有啲兒嬉呢？

梁小姐忍無可忍，決定9月就會全家搬離這個單位去酒店暫住，這次貼錢買難受的經歷，對她是一個好大的教訓，

其實喺我嚟講，我唔需要佢賠錢俾我，我過去俾嘅錢，算喇！我走喇！我打唔贏佢，我自己走喇！咁都唔俾呀！

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責任編輯︰王明芳