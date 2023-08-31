【展示標語】涉銅鑼灣街站展示標語　曾健成等3人罪成罰款2000元

▲ 被告李子華、曾健成及吳超廣（左起）。梁錦麟攝

民間電台創辦人「阿牛」曾健成與兩名義工涉於2022年5月，在銅鑼灣港鐵站外聲援在囚人士時展示標語橫額，被票控未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報傳票控罪。經審訊後，3人今（31日）於東區裁判法院被裁定罪成，罰款2,000元，另須共同支付157元移除費，裁判官判刑時指，3名被告未有理會法律上的要求。

被告為曾健成、李子華及吳超廣被票控於2022年5月28日下午5時8分，在銅鑼灣渣甸坊近銅鑼灣港鐵站F出口外行人路，展示3張橫額（每張約1米乘 2米），2塊寫有字句的布（每張約1.5米乘3米）在政府土地上，但未獲主管當局書面准許。

裁判官裁決時指，涉案街站擺放方式顯示3名被告精心設置街站，故屬某程度永久及有慣常規律性。裁判官又指，3人在繁忙的銅鑼灣外的行人路設置街站，而且街站令人注目，在案發的星期六下午必定有人停下注目，裁定3人罪成。

曾健成求情時指，是次裁決後，香港將難以再設置街站，又指在設置街站前先向政府部門申請，無疑是與虎謀皮。其餘兩名被告求情時指，兩人分別已退休及收入不多，希望輕判。

裁判官判刑時指，涉案街站面積不少及惹人注目，3名被告未理會法律上的要求，考慮求情後，判每人罰款2,000元，3人另需共同支付157元移除費，裁判官另頒令沒收涉案橫額等證物。

食環署衛生督察李嘉輝早前供稱，案發當日巡查時發現曾、李在桌子旁設置金屬支架，吳則把兩塊寫有黑色字句的黃色布放在桌上，該塊布其後被人掛起。李又指，當日街站另有3塊橫額，其中寫有「Free Hong Kong」等字眼，李及後得知他們並未有事先申請展示物品，遂作出檢控。

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記者：梁錦麟