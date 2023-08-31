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宮崎駿新作《蒼鷺與少年》 暫定12月香港上映　日本票房超越75億日圓

娛樂 17:39 2023/08/31

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日本動畫大師宮崎駿最新作品《蒼鷺與少年》（日：君たちはどう生きるか／英：The Boy and the Heron），早前在日本公映後，近日獲選為第71屆多倫多國際電影節（Toronto International Film Festival）開幕電影，將於9月7日放映，戲票亦火速售罄。

這是該電影節首次以日本電影作為開幕電影，也是歷屆開幕電影之中首部動畫作品，足見宮﨑駿份量十足。

《蒼鷺與少年》亦會相繼參展其他大型電影節，包括於西班牙聖塞瓦斯蒂安國際電影節（San Sebastián International Film Festival）再度獲選開幕電影，及於紐約影展（New York Film Festival）作美國首映。至於香港則暫定於12月正式上映。

 

 

票房超越《無限列車篇》

宮崎駿雖然年屆82歲，但仍然堅持創作，耗時長達7年製作最新電影《蒼鷺與少年》。

即使電影由製作到上映一直保持神秘、「零宣傳」，然而憑著觀眾對宮﨑駿新作的熱切期待，電影於日本公映時依然創出驕人成績，開出吉卜力工作室成立以來最高的首周末票房，超越《千與千尋》同期紀錄；於7月14日上映至今總共錄得超越75億日圓票房（截至8月30日）。

這亦是吉卜力工作室首次設IMAX播放版本，萬眾期待下使其超越《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，創下日本IMAX首周票房的歷史紀錄。

《蒼鷺與少年》沿襲宮﨑駿與吉卜力工作室過往的魔幻題材，講述日本二戰時期，少年「真人」被神秘蒼鷺引導至魔幻世界，展開一場奇幻歷險。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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