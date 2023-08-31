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【颱風消息】港府：倘極端情況可落波後停工　屆時將通知市民

社會 17:35 2023/08/31

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港府指倘極端情況可落波後停工，屆時將通知市民。（資料圖片）

因應超強颱風蘇拉逼近香港，政府今日（31日）上午召開跨部門的督導委員會會議，做好部署。政務司司長陳國基會聯同逾20個部門代表於今日下午舉行聯合記者會，交代政府應對颱風的工作。天文台指超強颱風蘇拉明晚至翌日凌晨最接近本港，風暴潮引致最高水位與山竹襲港時相若，詳情即看【下一頁】

至於會否呼籲全港停工，陳國基指倘颱風造成極端情況，例如山竹令大量樹木倒塌，市民無法上班，政府會適時公布最新情況，建議全港停工，直至另行通知。但陳國基認為，各部門已做好準備「今次預早做好晒啲嘢，相信要咁做嘅機會唔大。」

政務司副司長卓永興指，今日港府已廣泛通知市民明日凌晨將懸掛八號烈風或暴風信號，故明日不會透過緊急警示系統再通知市民。

梁榮武：蘇拉移動慢，威脅更大

氣象學會發言人梁榮武指出，蘇拉移動得較一般熱帶氣旋慢，每小時移動僅十公里，對本港威脅更大。

他指出，香港較長時間受蘇拉風力和惡劣天氣影響。而未來兩日都是天文大潮時間，如果蘇拉最接近香港時，又碰巧天文高潮，海水淹浸情況會很嚴重。

他警告，蘇拉或是61年前溫黛襲港的翻版。

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記者：陳麗娜

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