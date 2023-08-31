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【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕街市超市實況　菜檔趁打風狂加價菜心$40斤

健康 18:32 2023/08/31

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颱風蘇拉襲港前夕街市超市實況。

超強颱風「蘇拉」襲港，很多市民都趁打風前夕，急急掃貨儲糧，多區超市貨架被搶購一空，亦有街市菜檔坐地起價，其中在大圍一個菜檔，菜心價格升至$35一斤，後來更加價至$40斤，一樣有人買，引來網民留言是「趁風打劫」。

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打風前夕，多區街市菜檔紛紛加價。有大圍街坊在Facebook群組分享，指金輝花園街市有菜檔的菜心價格升至$35一斤，亦有街坊於留言區補充，菜檔後來將價格調升至$40一斤，下午5點左右已幾乎被搶購一空。

而在將軍澳新都城街市，亦有街坊於網上發文，指菜檔坐地起價，以往兩斤菜心苗售$18，現在要$38兩斤；又指自己以$20購買4個細番茄，付錢時感嘆「咁貴嘅」，菜檔檔主更理直氣狀回應「咩時勢呀，打風咩都加晒價啦」。

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除了街市，多區超市亦出現人潮，前南區區議會華貴選區議員潘秉康在社交平台發文，指到區內一個超市視察，發現蔬菜、水果貨架被一掃而空，而街巿菜檔亦提早收工。另外在坑口一個超市，下午5時許，已經有大量市民前來搶購食材，收銀處大排長龍。

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對於打風要「捱貴菜」，不少網民都表示「咁嘅情況寧願唔食，最多去超市買罐頭粟米」、「食少兩餐菜應該唔會死啩」，又形容菜檔加價是「趁風打劫」、「你有權加，我有權唔買」、「留返比佢自己食」。

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責任編輯：羅嘉欣

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