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【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港家中必備罐頭　營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選

保健美顏 19:02 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

「蘇拉」襲港家中必備罐頭，營養師推薦3款高鈣高纖低脂之選。

超強颱風「蘇拉」逼近香港，罐頭一向是市民打風前儲糧首選。有人擔心三餐吃罐頭無益，但原來罐頭不是全無益處。TOPick曾訪問尚營坊高級營養師黃凱詩，拆解不同罐頭的營養價值。而在常見罐頭中，有2款高鈉可引致水腫、血壓升高等風險，不建議進食太多。

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活得健康啲
【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

1. 午餐肉

午餐肉罐頭是「速食」一族的好選擇，但營養價值卻不高。午餐肉的鈉含量太高，加上用來製造午餐肉的大多是脂肪，進食太多對身體無益。TOPick曾搜查市面上常見午餐肉罐頭的脂肪及鈉含量數據，顯示鈉含量最高可達1,200毫克，以一罐200克計算，吃一罐已超出一日鈉攝取量。而總脂肪含量最高的，每100克含26.9克脂肪，以一罐198克計，吃一罐已超標。

根據食物安全中心資料顯示，所有種類的脂肪，如果大量攝取也會導致過重甚至肥胖；飽和脂肪和反式脂肪更會令血液內的膽固醇水平上升，從而增加患上多種疾病，如心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

2. 豆豉鯪魚

豆豉鯪魚的鯪魚經過油炸，而且鈉含量過高，再加上油浸，經常進食對健康沒有益處。其中每100克可含1204毫克鈉，吃一罐等於攝取1806毫克鈉。據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。若攝取過量鈉質，易引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等。

推薦3款高鈣高纖低脂之選

不過，黃凱詩亦推薦3款健康罐頭之選，讓大家打風在家時都可以食得有營養。

點擊大圖看高鈣之選：

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點擊大圖看高纖低脂之選：

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責任編輯：羅嘉欣

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