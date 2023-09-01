【兒童健康】DHA營養補充品增孩子學習能力？　營養學家籲慎選免適得其反【內附選購貼士】

▲ 很多家長都會為小朋友，揀選含DHA的魚油營養補充品，希望促進腦部發展，加強學習能力。但Kennie提醒營養補充過多反而對身體帶來風險，尤其是幼童。（iStock圖片）

不少香港人向來注重健康，尤其經歷了新冠疫情後，更認為日常強身健體的重要性，除適量運動、關注起居飲食外，攝取保健品如營養補充劑，亦是一途。

保健品畢竟吃進肚子，選擇時必須謹慎，以下由營養學家教大家如何精明選擇保健品。



香港市場保健產品的盛行，從林林總總藥粧店、超市的貨架，到綫上綫下媒體鋪天蓋地的廣告宣傳都可以見到。新冠疫情期間，市民對保健品的需求更高。今年初，有政黨就香港市民購買保健食品的情況，進行了訪問調查，發現近八成受訪港人都有服用中西保健產品的習慣，而近四成受訪者亦認為保健產品的安全性及功效監管不足。

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英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie Siu）表示，香港沒有「保健食品」的法定定義，亦沒有一條專門的法例規管保健食品，於本港銷售的保健食品，主要受以下4項條例規管：

1.《藥劑業及毒藥條例》：含有西藥成分的保健食品，必須註冊確保產品的安全、品質及具成效。

2.《中醫藥條例》：符合條例中成藥定義的產品，即純粹由中藥作為有效成分並有治療或保健用途的產品，亦須註冊符合安全、品質及成效的規定。

3.《公眾衞生及市政條例》或《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》：不屬於中藥或西藥的保健食品，會被納入一般食品規管。

4.《不良廣告（醫藥）條例》：對具聲稱有保健功效的食物的廣告及聲稱方面作出規管，禁止廣告聲稱有治療或預防某些疾病的功效，或作虛假描述或誤導說明。

▲ 市面的保健品林林種種，多得眼花繚亂，調查發現近八成受訪港人都有服用中西保健產品的習慣。（iStock）

保健品不應視作一般食品

現時大部分市面銷售的保健食品均納入一般食品去規管，而參考鄰近地區對保健食品的法例，大部分司法管轄區都有特定的法例規管健康食品或相關產品，於中國內地、台灣、澳洲、加拿大、歐盟等，保健食品於推出市場前，更需經過監管部門評估或註册審批。

Kennie 指出，從均衡膳食的角度，保健食品並不應跟一般食品看齊，應以作補充日常均衡飲食中未能攝取足夠的營養素為原則，當中包括維生素、礦物質、抗氧化物、中藥保健食材等。「保健食品在均衡膳食上是輔助的角色，唔應該當飯食！」

建議針對不同年齡群組

她舉例在現行食品營養標籤條例上，「1+7」的強制標示，即是能量+7 種食物中常見的營養素，包括蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、碳水化合物、糖和鈉。這些強制標示的營養素大部分根本完全不含於保健產品內。與其強制要求保健食品廠商花費數十萬元去作不必要的檢測，去標示些產品配方上根本不可能存在的營養素，Kennie 認為強制保健產品標示針對不同年齡組別、特殊群組（例如長期病患人士、孕婦、哺乳媽媽等）的每日食用分量和警告及提醒字句，更能夠保障消費者的食用安全。

選擇3大貼士

要精明選購保健食品，Kennie教大家以下3大要點：

1.比較同款產品成分表

同一款式的保健產品，都可以會有不同的配方。根據現時法例要求，每個保健產品的零售包裝必須列上成分表，建議購買前，可以比較一下同款產品的成分。例如有兩款靈芝產品的包裝標籤，其中一款的成分註明是 100%純天然野生靈芝，而另一款於成分列表中見到，其實只有大概七成是靈芝成分，其餘的是姬松茸、澱粉和乳糖。

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另一值得留意的，是膠囊上用上了多款人工合成色素 （Sunset Yellow FCF, Erythrosine, Brilliant Blue FCF,Titanium Dioxide）。雖然以上人工合成色素都合乎本港食品法例要求，但是否有必要加上多種色素於膠囊中，值得考量，其中二氧化鈦（Titanium Dioxide）已經於去年 2022 年被歐盟禁止使用於食品中。

2. 留意建議食用分量

很多家長都會為小朋友，揀選含DHA的魚油營養補充品，希望促進腦部發展，加強學習能力。

Kennie提醒營養補充過多反而對身體帶來風險，尤其是幼童。Kennie建議，幫幼童選擇保健產品前，務必諮詢你的家庭醫生或營養師。舉例兩款兒童DHA營養補充品，每兩粒軟糖的DHA含量，兩款分別都是200毫克。

但在建議食用方法，一款建議6個月幼兒至3歲兒童每天一粒，令一款則建議幼童和成人同樣每次兩粒，每天進食一至兩次。中國營養學會針對4歲以下幼童，所建議DHA的適宜攝入量為每日100毫克。若根據以上第二款DHA產品的建議食用方法，兒童就有機會攝取超過4倍的每天建議分量了。

3. 選購GMP認證廠房出品

GMP全名為Good Manufacturing Practice，即是「生產質量管理規範」（圖006），是一套全球製藥業廣泛採用的品質保證方法，用以確保產品切實一貫地按照其品質標準而生產和監控。

▲ GMP全名為Good Manufacturing Practice，即是「生產質量管理規範」。（被訪者提供）

GMP 涵蓋生產的各個環節，從起始材料、場地和設備到員工的培訓和個人衞生。在本港，衞生署負責審閱和評核 GMP 認證的廠房，亦會至少每年到持牌製造商的製藥處所進行一次 GMP 巡查。Kennie說：「根據世界衞生組織所制訂的GMP指引，擁有 GMP 認證的廠房，更能確保產品的品質和安全性。」

記者：周美好