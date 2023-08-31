【全民造星V】由屯門波牛變成街頭舞者　Tsoul盼用實力衝出香港

▲ Tsoul 期望 Popping 能夠在本港有更好發展，努力以跳舞明星身份為 Popping 增加影響力。（攝：黃建輝)

有些人追夢靠的是一腔熱血，用年輕本錢燃燒自我；也有人待事業有成或自我限期前盡力一搏，但求無悔。早前在《全民造星V》躋身十強的參賽舞者Tsoul（田曜誠），所走的追夢路，不只付出了堅韌毅力，更是長年累月的深耕細作，以實力一步一步圓夢，踏實地發光發亮。

曾在節目上被評判大讚舞蹈水平達國際級的Tsoul，近年亦在本地以及不少國際賽事中獲獎，實力有目共睹。

然而在跳舞成為人生首要之前，各種球類運動曾是那些年他最喜歡的事。「甚麼都玩，籃球、足球、排球、羽毛球、乒乓波等，但又不是樣樣都叻！」Tsoul笑指自己只是個好動的波牛：「籃球是當中最喜歡的，但又未到可以打學界贏比賽的程度。」

不怕醜向舞者請教

由波牛轉向跳舞，也是偶然。「那是DSE前，有幾個本身有跳舞的朋友，去參加社區中心的跳舞活動，我當跟朋友去玩，便順勢一起參加。」

▲ 現時 Tsoul 辭去正職，專心在舞壇追夢。(攝:黃建輝）

問他是否因為那次而愛上跳舞，Tsoul否認：「那次其實沒學到太多，也不關Popping（機械舞）事，就是一班學生練舞，然後有個導師過來指點一下，便要自己練，一起練一練便幫那個活動作表演。真正讓我覺得『嘩！跳舞好型、好勁！』以至想學Popping，是當時元朗藝術節舉辦了一場Popping的exhibition battle，那是我第一次現場看的Popping對決。」

初生之犢不只不畏虎，更不怕唐突或尷尬，曾遇到令自己仰慕的舞者，即大膽上前問對方可否指教。「其實那次活動我也有跳，網上還有片，不過慘不忍睹，哈哈！」

Tsoul笑指自己「拜師」後也是有交學費的。「但對方很好，我們只是一班在屯門讀書的中學生，他住東涌，但每個星期都搭車來教，你想想，當時還未有屯赤隧道！」

說回對跳舞、Popping的觸動，Tsoul如此剖白：「以前聽歌就是聽歌，也不會因為看見別人隨?音樂跳舞而特別留意音樂，但那一次在《Yellow》的表演，第一次感受到原來舞蹈和音樂的結合，會同時讓兩者都更加震撼和引人入勝。」

他接著指：「那一刻我驚覺原來一個出色的dancer跳舞就等於歌手唱歌，讓看的人被感動。」

最新影片:何佩珈訪問

去台灣讀書兼跳舞

一個運動型小伙子被舞蹈感染，甚至暗下決心要繼續以跳舞為終生努力目標，然而現實的環境讓他作出另一個打算。「考完DSE我去了台灣讀大學，讀Marketing！」

Tsoul爽朗笑道。「不過我不後悔，台灣的街舞發展很成熟，七、八年前，他們已經有學界比賽，像是台大會對北大，然後中學也有，更會邀請國際舞者去台灣做評判、表演交流等，甚至在大學也有本科課程可以讀。」那些年的台灣大學生活，讓他享受到與香港不一樣的Popping氛圍，吸收了難得的養份。

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回港後踏實的Tsoul日間邊做 Marketing的工作，晚上或周末放假則努力練舞、學打碟、參加比賽。「真的超級累，不要學我！」說畢即哈哈哈大笑。「坦白說因為覺得自己未有能力憑跳舞搵食，亦覺得要尊重父母，不想他們太擔心，便先去做一份穩定工作，再在公餘時跳舞，因為學打碟、參加比賽都要錢呀，這是很現實的事，眨眼就5年了。」

辭職專注追夢

直至去年，27歲的Tsoul下定決心，辭去日間工作，專注在跳舞事業，同時做教舞老師。「一來見自己快到30歲，算是一個關口，二來這幾年參加比賽的成績不錯，嬴了一些獎，覺得是時候了。所以其實不是為了參加《全民造星》而辭職，而是剛好看見有這個機會，便覺得可以一試。」

節目播出後，知名度上升，更讓Tsoul正式進入演藝界，繼而以一名舞蹈明星身份繼續追夢。「以後的路自己希望嘗試更多東西，當然跳舞仍然會是我最重要的事，無論怎樣忙，舞一定要繼續跳！」

▲ 下月舉行的《Red Bull Dance Your Style》為街舞殿堂級大賽，更是首次在港舉行。

獲邀參與國際街舞大賽

被譽為街舞殿堂的《Red Bull Dance Your Style》街舞大賽將於9月17日首次登陸香港。大賽早於今年1月隆重展開，並將於11月4日於德國法蘭克福舉行世界總決賽。

而香港站比賽將雲集16位不同舞種的舞者，包括《全民造星V》十強Tsoul、《全民造星IV》SIUSA，以及電影《狂舞派》演員及舞者Bobby等，勝負更將由現場觀眾票選，緊張刺激。「這除了是一個與觀眾交流的好機會，更讓觀眾可以投入其中，並從而推廣街舞。」能跟世界知名舞者比拼，或者有一天Tsoul能憑實力衝出香港。

記者:王嵐