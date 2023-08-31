【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？

▲ 2018年山竹襲港後，有冷氣機差點掉到街上。（資料圖片）

因應超強颱風蘇拉逼近香港，天文台於9月1日午夜，將改掛八號風球。居家避風的市民要留意，做好以下防風措施。

全關大門房門

打風期間，如打開屋內各木門，各住戶單位易產生對流，有爆玻璃或強風吹襲風險。

而將單位內所有木門關上，可保持室內氣壓，窗門玻璃不易遭吹爆。

唔好開冷氣？

2018年風暴山竹襲港時，有窗口式冷氣機吹到搖搖欲墜。

事實上，強風可使冷氣機摩打反方向運轉。如冷氣機正在運作時，可能使摩打跟強風「鬥力」，會弄壞冷氣機甚至過熱起火。尤其位處當風位的冷氣機，不宜於打風期間使用。

重點處理漏水位

漏水高危地方包括窗邊、露台趟門、抽氣扇及冷氣機邊位，都是均屬漏水黑點。

做好幾個防漏水步驟可保安全。包括窗邊、趟門用毛巾或軟膠填補空隙，抽氣扇宜封好背葉，避免倒抽入雨水。

打風期間或困𨋢

打風易發生電壓驟降，導致升降機突然停運。

大廈管理處須預先安排承辦商檢查，市民可盡量避免使用升降機，減低風險。

遇爆玻璃勿即時善後

如強風吹襲下，使窗戶玻璃爆裂，市民應即時關上房門及大門，打電話求救。

切勿於強風下強行善後。在極端情況下，強風有機會將人拉出窗外，極度危險。

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