【養生教室】處暑後感困倦瞓極唔夠　中醫推介3款清熱袪濕解燥湯水【內附食譜】

▲ 處暑表示氣溫變化的節氣，暑濕熱氣交雜，要注意飲食起居。（iStock）

上兩周為二十四節氣的處暑，《月令七十二候集解》指：「處，止也，暑氣至此而止矣。」 表示夏天的暑氣將要止息，天氣漸轉涼爽，但在這階段處於氣候更迭之時，仍感到暑濕熱氣襲人，此時更要注意起居飲食作息，其中一個要點是：袪濕解燥。

最炎熱天時的三伏天已到尾聲，是夏天進入秋天的季節，但日夜仍感受到炎熱。註冊中醫師陳綺琪說：「香港日頭仍然酷熱濕重，晚上則會感到翳焗中有少許涼意。這時最常引致『秋乏』出現，意謂人體正適應季節由熱變涼的轉變，使人容易感到疲倦、肌肉乏力，睡極也不足夠。」

本港長年皆有濕，處暑後也會有濕氣引致的疾病，如鼻敏感發作、鼻脹有鼻水、早上起來有痰等痰飲的表現。另外，此時也是濕疹高發期，女士白帶增多或腸胃問題也較多出現。

要對付濕重問題，陳醫師指先要袪濕，可以白朮、蒼朮、黨參、黃芪等中藥材煲湯。「以上的中藥材主要有補氣之效，因如果人體不夠氣，濕重難以散逸，令情況加劇。此外，也推介淮山和芡實，更有袪濕、補氣雙重功效；而茯苓和薏米，亦能利水滲濕。」

▲ 本港長年皆有濕，處暑後也會有濕氣引致的疾病，如鼻敏感發作、鼻脹有鼻水、早上起來有痰等痰飲的表現。（iStock圖片）

按穴紓減疲累

身體疲累不堪，早上起來呵欠連連的話，她建議可按穴解困倦，其一穴位是足三里。「足三里是補脾胃的大穴，雖然每個季節會對應不同臟腑，但脾胃乃後天之本，四季都有需要護好脾胃，能補好脾胃，氣血就夠，使痰濕遠離。」第二個穴位是三陰交，顧名思義是3條陰經交匯之處，適時按此穴，可紓緩水腫、改善睡眠質素，女士亦有調經作用。

處暑雖然還有餘熱，但涼意快臨，部分瓜果性味偏涼，春夏嗜吃的瓜果類，如蜜瓜、哈密瓜、西瓜及梨等消暑水果，都有帶涼屬性，如加上少運動、長時間身處冷氣間工作起居，本身已有手腳冰冷、下肢水腫、口淡口臭、易肚瀉、胃滯等的脾胃虛徵狀，再吃偏涼瓜果，水腫及痰飲會加劇。這時適宜食用的水果，陳醫師推介四季皆宜的蘋果。

▲ 身體疲累不堪，註冊中醫師陳綺琪建議可按穴解困倦。（iStock圖片）

腸胃虛吃梨適可而止

秋天不是吃梨的季節嗎？她說梨是上佳水果，不過食用時有注意事項。《本草備要》關於梨的記載：「生者清六腑之熱、熟者滋五臟之陰。」梨性味甘微酸寒，有潤肺生津、清熱之功，是比較適合乾燥秋天的水果。「不過現在暑濕依然，脾胃本來就虛之人，如果食梨太多亦可能令脾胃負擔太大，反而導致腸胃不適，所以記得不要餐餐食。」

當入秋進一步變得乾燥，出現皮膚乾燥、眼乾、鼻乾甚至下陰乾由內到外都乾燥之象，陳醫師表示可攝取一些滋潤食物，但不表代要吃燕窩、雪耳，吃這些都要視乎個人體質，較平和是以不太黏膩兼滋潤養陰的鮑魚和海參煲湯，響螺湯水也有滋陰之效。

3款合時食療

在處暑之後食用一些清熱解暑湯水可有助調理身體，陳醫師提供3款食療湯水食譜，大家不妨一試。

1.蓮子薏米湯

材料 蓮子15克、薏米15克、冰糖適量 （可按個人口味調整）。 做法 1.將蓮子和薏米分別洗淨，泡水約30分鐘後備用。

2.已浸泡好的蓮子和薏米加入適量清水，放入鍋中。

3.以中小火煮沸後轉小火煮約30分鐘至蓮子和薏米軟熟。

4.加入冰糖調味，攪拌直到溶化，待涼即可飲用。 功效 蓮子有清熱潤肺、益心安神的作用，有助於調理身心狀態；薏米有益脾袪濕、利尿消腫的作用，有助改善脾胃虛弱、水腫等症狀。 食用須知 蓮子性涼，脾胃虛寒、腹瀉等人士應適量食用或避免過度食用 ; 薏米性涼，脾胃虛弱、腹瀉、腸寒等人士應適量食用或避免過度食用。如有需要請諮詢註冊中醫師。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2.淮山綠豆茨實湯

材料 綠豆50至60克、淮山20克、茨實20克、冰糖適量（可按個人口味調整）。 做法 1.將綠豆放入碗中，加入水浸泡約兩小時，讓綠豆膨脹。

2.將淮山、茨實放入煲中，加入500cc水，大火煮沸。

3.當湯煮沸時，轉小火繼續煮約20分鐘，直到淮山軟化。

4.預先浸泡好的綠豆加入煲中繼續小火煮約30分鐘，直到綠豆熟爛。

5.加入冰糖調味，攪拌直到溶化，待涼即可飲用。 功效 綠豆具有清熱解毒、利尿消腫的作用，有助於水消除體內的熱氣；淮山具有補脾益氣、滋陰潤燥、健脾胃等作用；茨實有利水潤燥、清熱解毒、健脾和胃之效。 食用須知 綠豆性涼，脾胃虛寒、腹瀉等人士應適量食用或避免過度食用。

3. 沙參麥冬瘦肉湯

材料 麥冬15克、沙參15克、陳皮2塊、瘦肉100克。 做法 1.將所有材料洗淨，瘦肉汆水備用。

2.將材料放入鍋中，倒入大約300cc清水蓋過材料煲約兩小時，加鹽調味即可。 功效 麥冬被歸類為滋陰清熱的藥材，具有滋陰潤燥、清熱生津的功效；

沙參能滋陰潤肺，陳皮則有理氣、健脾、消食效果。 食用須知 沙參藥性較寒，不可用於寒咳、寒痰、虛寒者。

記者：周美好