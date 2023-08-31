【誠信領袖】廉署招募70名菁英領袖參與國際貪活動　向訪港機構代表推介「廉署咖啡」

▲ 左起：劉宥成、嚴厚蘊及張惠欣。

廉政公署推出全新「廉政公署菁英誠信領袖計劃」，安排具卓越領導潛能的大專及高中生，參與「具廉署特色」的多元化領袖培訓，重點栽培具誠信及承擔的青年領袖，與廉署攜手維護香港廉潔文化。

社區關係處助理處長嚴厚蘊表示，活動聚焦「反貪」主題，非常具有「廉署特色」，同時包括多元化的國際活動，加強學員對不同反貪工作的了解，裝備他們成為擁護廉潔與法治、具備國家觀念和國際視野的未來領袖。

廉署從大專及高中的廉署青少年團體中，招募70名代表「菁英誠信領袖」(35位大專生及35位高中生，來自12間大專院校和18間中學）。學員於7月中參與為期2天的領袖訓練營(見圖)，親身體驗調查主任的執法工作和了解香港反貪法例。

廉署分階段安排學員參與不同的國際性反貪活動，從中了解廉署與全球反貪機構合作打擊貪污的工作，亦能與廉署攜手向國際社會介紹本港青年誠信推廣工作，說好香港故事。多位學員8月初與到訪廉署的塞內加爾反貪機構代表面對面交流，學員與他們分享在廉署實習的體驗，並一盡地主之誼介紹香港文化及地道小食(包括燒賣、蝦餃和蛋撻等)，共同品嘗著名的「廉署咖啡」。

廉署8月中為約20名「菁英誠信領袖」安排3日2夜大灣區交流團，聚焦「認識反貪」和「體驗國情」。他們在內地的反腐單位安排下，參觀與國家歷史及發展相關的地點，親身了解國家反貪工作及青年培育工作的成果；亦到訪中山大學，與當地大學生就肅貪倡廉議題深入交流，感受當地人對反腐倡廉的決心。學員亦參觀前海自由貿易區、文化景點、創科企業等，瞭解國家歷史文化及最新發展，思考如何發揮香港誠信優勢，融入國家發展大局。

參與學員張惠欣分享指，「從與內地學生的交流中，深深感受到他們積極追求廉潔、公平的信念，對貪污絕不容忍，亦認同青少年誠信觀念的重要；而海外反貪機構的交流亦有助學員增廣見聞，拓闊視野。」

另一參與學員劉宥成亦表示，計劃令學員從三方面認識祖國：包括國家發展、國家歷史和國家反腐工作，持續推廣反貪信息和促進兩地廉潔交流，感到獲益良多。

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