【非常醫生】患讀寫障礙由留班至全級第一　黃重光被父親兩問題點醒扭轉人生

做人父母甚艱難，由古至今皆然。以為時代進步，家長大多是有學識之士，但不代表養兒育女會變得順利，最近一項問卷調查顯示，8成家長感到育兒壓力大。

前香港中文大學醫學院精神科學系教授兼系主任黃重光醫生，當年他的父母相信亦有同感，因兒子患有讀寫障礙，成績慘不忍睹，但他用了短短一年，由留級生成為全級第一，人生路向從此不一樣。

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黃重光有讀寫障礙，小學成績一蹋糊塗，經常被老師責罰。健康也欠佳，在讀幼稚園時曾因為肺病停學一年。孱弱的黃重光在學校常被同學欺負，在家中父親以極嚴厲的打罵形式教導他學習，整個童年都過得很不愉快。

重讀中一成轉捩點

他當時身處的60年代，不是所有小學生都有機會升中。學生在小六時會參加公開升中試，成績合格才會獲分派中一學位。黃重光因為成績極差，所以不獲派參加升中試。

▲ 黃重光說要扭轉人生三部曲：反思（心理層面）、醒覺（大腦意識）及實踐（人生操作）。（周美好攝）

父親在他小六時安排他同時就讀一間補習社，有一定升中試的考試名額，於是他通過補習社的安排，才有機會參加升中試。但考試結果不合格，他的父親挨家挨戶為他奔波找學校，幸有一間中學願意收取。

順利入讀中一，但黃重光的成績依然強差人意，一半科目不合格，學期末的成績表上寫上留級兩字。

▲ 黃重光父親管教極嚴，會以打罵方式教導子女，他小時候明白父親出於愛，但內心對父親的感情十分矛盾，而童年亦過得不快樂。（被訪者提供）

他拿著「半江紅」的成績表忐忑不安，其父竟然沒有責怪他，只語重心長跟兒子說：「仔，我不會再打罵你了，但請你今晚想想這兩個問題：你想日後想成為一個怎樣的人？你想怎樣過這一生？」黃重光整晚輾轉反側，到天色魚肚白忽然豁然開朗。「我對自己講：不要再衰落去！」

對自己講：不要再衰落去

重讀那年黃重光上課非常留心，做功課和溫習也專心致志，上下課乘車和閒餘時會閱讀，他特別愛英文科，也開始投入課外活動，學習結他、鋼琴、演講，心中的鬥志不斷加強，學業大躍進，重讀那年考了全級第一。

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他中五立志要成為一個醫生，預科後成功考入港大醫學院。從谷底的中一留級生，經過7年的時間竟然可以成為一個醫科學生，當時他也覺得不可思議。「我讀書障礙問題無好返到，但活出了『心境安詳，專注目標、全情投入』的生活方式，使我發揮大腦可塑性的作用。父母此時也對我投以信心、信任和鼓勵，生活覺得充實快樂無壓力。」

記者：周美好

