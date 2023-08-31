【國際反貪】胡英明接任國際反貪局聯合會主席　協助世界各地防貪反貪

▲ 胡英明。

廉政專員胡英明將於明日(9月1日)接任國際反貪局聯合會主席，將帶領聯合會致力連繫世界反貪機構，凝聚力量打擊貪污。



胡英明表示，感謝中央人民政府和香港特別行政區政府全力支持他接任聯合會主席這重要職位，並一直支持廉署參與國際反貪事務。他表示，過去一年積極做好接任準備工作，與聯合會會員及執行委員會成員深入交流，取得他們的充分信任和支持，出任聯合會主席。



胡英明說：「十分榮幸能代表香港廉政公署為聯合會反貪工作貢獻。我會帶領聯合會成員，持續推展聯合會各項計劃及制定清晰發展方向，協助世界各地的反貪機構預防及打擊貪污。」



胡英明表示，將透過三個策略領導聯合會有效落實《聯合國反腐敗公約》的目標：首要是加強反貪機構之間的經驗交流，結合聯合會、廉署和其他反貪機構的力量和網絡，舉辦反貪會議及工作坊，例如追蹤贓款、財務調查、電腦法證、科技應用和提升私營機構反貪意識等，為世界各地反貪人員提供更多交流經驗的機會。



第二是擴大聯合會與國際和區域反貪組織的聯繫，包括聯合國毒品和犯罪問題辦公室、全球反腐敗執法機構業務網絡、亞洲開發銀行和經濟合作及發展組織合辦的亞太區反貪污行動計劃等，透過合辦培訓課程和開展專項合作，協助國際反貪發展。



此外，聯合會會善用網上平台，連結全球反貪人員。聯合會於今日增設官方Facebook專頁，並將邀請國際反貪領袖接受訪問，以及以主題形式分享反貪知識和技術，藉以鞏固聯合會的最新資訊交流。



胡英明又指出，廉署明年踏入50周年，未來一年會舉辦不同規模的國際聯繫及交流活動，包括明年5月與聯合會在香港合辦廉政公署第八屆國際會議，積極加強聯合會成員的參與和交流。



胡英明亦感謝白韞六過去一年出任廉署特別顧問一職，理順聯合會主席職位的過渡安排和銜接工作。



聯合會在2006年成立，是首個為世界各地反貪機構而設的組織，致力宣揚有效落實《聯合國反腐敗公約》及促進國際反貪合作。至今已有超過160個來自世界各地的反貪機構加入聯合會，當中包括全球大部分主要反貪機構。



聯合會執行委員會於本月23日舉行的會議上，一致贊成委任廉政專員胡英明自9月1日起擔任聯合會主席，並於本年底的會員代表大會通過其續任三年，至2026年底。

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