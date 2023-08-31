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開學日撞正颱風「蘇拉」來襲　新老師打風唔返工無糧出？

政治 18:48 2023/08/31

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

超強颱風蘇拉接近本港，天文台發出三號戒備訊號。(梁偉榮攝)

明日開學日，撞正超強颱風「蘇拉」來襲，政府已宣布明日中小幼全日停課。新入職或轉職教師合約又怎樣計算？新老師打風唔返工，會否無糧出？

教育界立法會議員朱國強今日在社交媒體發文指，今早在不少教育界群組當中，有許多校長討論這個問題，他們問新入職老師會否因明日打風無法返工「有無糧出」、「會否影響他們的公積金計算日」及「加薪日又會否延期」之類，甚至有稱「9月1日至3日無人工。」大家眾說紛紜，有校長曾致電教育局分區官員查詢，但對方態度不太肯定，聽聞各區答案具有特色，令學校無所適從。

教育界立法會議員朱國強。(資料圖片)

教育局新老師在家中預備教材時已算上班

就此，朱國強親自向教育局聯絡，得到答案是「新老師在家中預備教材時已算上班，故肯定有糧出，大家可以放心了！」他希望，教育局有良好的溝通機制，統一發放訊息，以免造成混亂。

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撰文 : 傅流螢

政治 立法會 教育局 朱國強 老師 颱風

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