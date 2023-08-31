【颱風蘇拉】「蘇拉」襲港前夕網民回帶「山竹」　打工仔：搞到咁都仲要返工

▲ 「蘇拉」襲港前夕，網民回帶「山竹」。

超強颱風「蘇拉」來襲，市民嚴陣以待之外，也不期然令人回想起2018年9月16日吹襲香港的颱風「山竹」。有網民今日（8月31日）就回帶「山竹」襲港時的情形，在颱風離港後正式上班的第一天，有人就慨嘆「搵食艱難」。

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有網民今日以《諗返當年山竹搞到咁都仲要返工真係好癲》為題，在網上討論區「連登」發帖，上載了一系列颱風「山竹」襲港後的情形，樹木坍塌、車站人潮洶湧，亦有人討論起當時情形：「恆生銀行入哂水」、「果陣屋企搖嚟搖去勁恐怖」。

有人就憶起當時颱風過後的上班情形：「當年第一個到公司，班同事臨收工先到公司」、「大圍站真係痴X線」、「仲記得落波返工，大圍站多人到傻，有人死逼難逼趕返工」、「當年直接射波」、「影張相比老細，之後決定食埋早餐，hea多陣先返，最後3個幾鐘後返到去立即食lunch，做到陣野又放工」。然而，亦有人慨嘆「搵食艱難」：

其實就算打緊仗嘅城市，當地人都係如常工作，認真咁諗都真係幾癲。

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責任編輯：羅嘉欣