【大學發展】張仁良發表離任感言稱接任當日恍如昨天　十年旅程充實有意義

▲ 教育大學校長張仁良即將離任，今（8月31日）向全校師生及校友發電郵，分享臨別感言。（資料圖片）

教育大學校長張仁良即將離任，今（8月31日）向全校師生及校友發電郵，分享臨別感言。他形容接任校長當日「恍如昨天」，並指慶祝教大正名為「教育大學」的喜悅及興奮之情仍歷歷在目。

張仁良憶述，2013年9月在就職典禮上接任校長，形容「恍如昨天」，並表示仍然清楚記得自己在會上作出的承諾，即帶領教大成為亞太地區領先、重點關注教育及相關學科的大學。張仁良更表示，時光飛逝，頭髮已經花白，但認為這段為期10年的旅程十分充實及有意義，充滿許多難忘的時刻，為此感到非常高興。

張仁良亦指，任內最首要的任務是爭取為教大正名，由「教育學院」升格為「教育大學」，相信這是教職員、學生及畢業生的集體願望，又提及有關程序歷時3年，最終於2016年5月完成目標，其中慶祝正名的喜悅及興奮之情仍然歷歷在目。

正名至今已經7年，張仁良樂見教大取得如此大的成就，並認為自2015年以來，教大的QS世界大學學科排名，包括連續8年在教育領域名列亞洲三甲、世界前20名，已證明自身已成為世界頂尖的教育大學之一；另希望全校師生及校友繼續支持將繼任校長李子建。

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責任編輯：梁凱婷