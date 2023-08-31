【年輕猝死】謝鴻發等27名國際專家成立「心因性猝死委員會」 倡基因測試減家族史風險

▲ 謝鴻發是本港唯一學者參與醫學期刊《刺針》的「減少全球心因性猝死委員會」。(湯致遠攝)

全球每年有400-500萬人因為心因性心臟病（SCD）猝死，例如冠心病等，本港每10萬中當中有31人中招，。全球各地27名醫學專家有見近年全球各地死亡數字高企，共花3年時間研究減少猝死機會的方法。專家於上周日醫學期刊《刺針》成立「減少全球心因性猝死委員會」，港大醫學院內科學系系主任謝鴻發是本港唯一學者。

謝鴻發接受訪問時表示，年輕猝死患者人數近一半人發現有冠心病，患者生前身體健康。謝鴻發表示，部分猝死病人是心電波出現問題，涉及遺傳因素。如有年輕家庭成員不幸猝死，建議全家均需要進行篩查。另外，高血壓及高血脂是猝死最為高危的風險因素，建議市民應提早體檢。

謝鴻發表示，雖然年長患者猝死風險較高，不過35歲以下年齡群組當中，亦有接近一半人因為冠心病猝死，部分人士猝死前身體健康。謝鴻發表示，部分病人是心電波出現問題，10個當中有1-2個是基因排序出問題，並涉及遺傳因素，如有家庭成員確診甚至猝死，「可能全屋企病人都要做篩查。」

謝鴻發續指，解剖才可以百分百了解死者是否出現心因性猝死問題，並了解病人的家族是否有遺傳因素影響。不過全球以至本港受傳統文化及病理學醫生人手限制，解剖數目一直下降，其中45-50歲組別猝死的病人，只有不足6成解剖，希望家屬了解到解剖的作用。

謝鴻發亦表示，目前本港猝死者醫療記錄分散，難統一分析，委員會倡應設心因性心臟病疾病登記名冊，以便日後配合內地及澳門數據，制定針對亞洲人基因或血液篩查策略。他提到，今次委員會集合世界各地專家，其中一個目的是研究心因性猝死對不同種族及組群的影響。

目前本港有為特定組群例如運動員進行心電圖、檢查患上心臟疾病的風險。謝鴻發認為，基於資源限制，無可能為所有人群進行詳細基因測試。他指，高血壓及高血脂是猝死最為高危的風險因素，建議市民應提早體檢。

委員會亦建議多項方法，以減低隱性心臟病人猝死後的死亡率，包括研發應用程式，當有病人心臟病發時，旁人可以透過軟件呼喚鄰近有急救經驗人士到場協助。謝鴻發強調，軟件開發並不困難，不過本港目前只有2-3成市民懂得急救，需要加強中小學形式教育，並建議大學及中學引入必修的急救課程。

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記者：陳展棋