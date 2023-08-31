【體育發展】體育專員黃德森提2工作目標　冀改善體育總會企業管治水平

▲ 體育專員黃德森。(蘇文軒攝)

體育專員黃德森上任新崗位逾一周，他表示仍在熟習部門運作及融入團隊，首要工作是在確保啟德體育園在明年底順利落成，再舉辦測試賽以準備2025年全運會，期望向國際展示香港的世界級場地，「市民親眼見到會自豪」。

另一目標是協助香港體育發展「五化」，特別是希望各體育總會管治要做到公開透明，他說正研究機構管治的建議框架讓各總會跟從，認為總會需要過渡期。亞運在即，他祝願香港運動員在亞運取得好成績，並會親身到杭州支持運動員。

上周二履新的黃德森昨日與傳媒茶敘。他提到，自己首要工作是在確保啟德體育園按計劃落成，雖然疫情期間有部件延誤抵港，但現已追回進度，他有信心能如期在明年底前竣工，期望市民會對這世界級場地感到自豪。在2025年粵港澳合辦的全運會中舉辦賽事前，當局會在場館進行各種測試賽，以作準備。

另一重點工作是讓體育發展成五化，即在普及化、盛事化、精英化下，加設專業化和產業化，與國際接軌。他指要達成相關條件，各體育總會的機構管治要做到公開透明，例如財務報告需經過審核才交到年度大會，但香港很多總會都是以義務形式發展，「是需要一個過程去改變」。

他舉例，總會過去或只專注辦好比賽，「但如七欖比賽的周邊要有其他配套，例如娛樂」，反映產業化發展需有基礎。因此當局未來會推出機構管治的建議框架，讓各總會跟從，又呼籲退役運動員、年輕人投身各總會，可令總會年輕化、注入前瞻性的想法。

對於有沙排和籃球運動員未能出戰亞運，黃德森指參賽標準清晰，了解總會正在爭取，但料未必有彈性作出改動，承認事件有改善空間，「理想係所有有關方面都清楚明白。」而冰協與港暨奧委會的爭議，他說尊重國旗國歌是必須，但雙方溝通上有改善空間，又指各總會已熟習新指引做法。

作為前運動員，黃德森樂見本港已出現運動員明星化的現象，「而家做運動員比我以前更有前途」，他期望未來可更科學化「取苗」，及早識別潛質豐厚年輕人，同時與體院合作加強教練培訓，完善運動員周邊支援，讓更多年輕人投身全職運動員行列。

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記者：蘇文軒