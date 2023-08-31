【港大Ocamp風波】港大確保未來迎新活動愉快共融　將提高學生意識關愛環境嚴肅性

▲ 1名20歲港大男生涉嫌非禮1名18歲女子被捕。（資料圖片）

香港大學護理學系迎新營日前爆出高年級「組爸媽」疑吸食大麻及非禮新生，警方重案組調查事件後，1名20歲男子涉嫌早前於一個大學迎新活動中非禮1名18歲女子，昨日（30日）警方拘捕，港大（31日）證實被捕男子為港大生。港大重申將嚴肅跟進事件，同日向師生發電郵，指校方正繼續進行內部調查，另將採取措施進一步提高學生意識到關愛環境的嚴肅性及重要性，並確保未來所有迎新活動，對所有參加者均是共融及愉快。

港大學生事務長謝樹基今午就近日港大護理學會舉辦迎新營被指發生的事件，向師生發出內部電郵交代最新情況，指校方知悉並完全理解港大師生對事件提出的憂慮，強調校方正以最嚴肅的態度對待事件。

校方在電郵中再次確認，涉嫌非禮被捕的20歲男生為港大學生，而港大校方亦在進行內部調查，倘證實有人違反大學政策的行為，港大將按大學規定採取紀律處分。

港大續表示，將採取措施進一步提高學生意識到關愛環境的嚴肅性和重要性，並確保未來舉辦的所有迎新活動，對所有參與者均是共融、愉快的。

此外，港大亦會提供輔導及和心理健康資源等支援，以幫助任何可能受到事件影響的學生，校方亦感謝師生理解和支持，為港大所有成員創造相互尊重的環境。

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記者：馮琪雅