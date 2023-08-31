【空氣質素】政府擬收緊5個現行空氣質素指標　環團批絕大部份仍未達世衛安全水平

▲ （資料圖片）

環境及生態局今起（31日）就檢討空氣質素指標展開兩個月的公眾諮詢，至10月31日結束。當局擬收緊5個現行的空氣質素指標及加入3個世衞《指南》新指標，其中僅兩項達世衛最終指標，而長年超出世衛標準逾倍的二氧化氮（NO2）年均濃度；和臭氧8小時平均指標均未有收緊。健康空氣行動批評，當局擬收緊的指標遷就預測及政策，非以市民健康為本，促訂定更嚴緊的指標，推動各項政策追上減排進度。

空氣質素指標按法例每5年最少檢討一次，是次空氣質素指標檢討工作小組透過評估2030年空氣質素的改善情況，並因應評估結果，建議收緊5個現行的空氣質素指標及加入3個世衞《指南》新指標，包括將可吸入懸浮粒子24小時及1年指標分別由現行每立方米100微克及50微克，即世衛中期目標2，收緊至世衛中期目標3的每立方米75微克及30微克；而微細懸浮粒子的24小時及1年指標也建議分別由現時世衛中期目標2的每立方米50微克及25微克，收緊至每立方米35.7及15微克，離最終指標仍有一定距離。僅24小時二氧化硫指標建議由現行每立方米50微克，收緊至世衛最終指標的每立方米40微克。而去年未達標的臭氧8小時指標及NO2年均指標就無建議收緊。

小組並建議加入世衞《全球空氣質量指南》的3個新指標，包括二氧化氮24小時、臭氧高峰季節指標及一氧化碳24小時指標，前兩者分別擬將指標訂為世衞中期目標1，即每立方米120微克及100微克，較為保守，後者就擬直接訂為最終指標。

健康空氣行動指，雖部分指標有所收緊，但絕大部份仍未達到世衛所訂的安全水平，又批評是次空氣質素指標檢討的做法，是先評估 2030 年的空氣質素，再按評估結果決定收緊指標至什麼水平，換言之是要指標去遷就政策，斥是本末倒置，促當局訂定更嚴緊的空氣質素指標，推動各項政策追上減排進度，以市民健康為本。

健康空氣行動並提到，按環保署空氣質素監測站數據，本港的NO2年均濃度，每年都超出世衛標準逾倍，如去年路邊監測站及一般監測站錄得的NO2年均濃度各超標5.4倍及2.1倍，但是次檢討未有修改NO2年均指標，令人失望，尤其諮詢文件中2030年的預測空氣質素，大部分地區的NO2年均濃度可達每立方米10至30微克，甚至達到世衛最終指標。健康空氣行動亦指，本港臭氧濃度持續上升，去年平均濃度創歷來第二高，諮詢文件亦預測2030年的臭氧濃度高企，認為須進一步收緊指標，推動措拖減低臭氧。

當局將舉行兩場公眾論壇，年底向立法會環境事務委員會報告公眾諮詢的結果，以期在明年向立法會提交相關修例草案。

詳細修訂建議：

▲ （環境及生態局文件截圖）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰