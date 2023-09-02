【颱風消息】至下午4時政府共收逾1500宗塌樹報告　港九突發意外一文看清

▲ 颶風吹襲下意外頻生，有大陽能板飛墮地面。（林宇翔攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在周五（9月1日）發出十號颶風信號，周六（2日）上午3時40分改發八號東南烈風或暴風信號。TOPick 緊貼風暴消息，整理本港在風暴襲港期間的突發意外。

塌樹水浸

民政事務總署截至周六下午4時，在各區共開放40個臨時庇護中心，至今共有520人入住。

截至今日下午四時，消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到1 185宗、357宗及三宗塌樹報告。渠務署確認21宗水浸個案。另外，截至下午四時，政府收到兩宗山泥傾瀉報告。

另外，截至下午4時，政府收到2宗山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至下午4時，共86名市民，分別為48男38女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

消防員執勤期間暈倒 後甦醒

本港至今（2日）錄得多宗塌樹報案，一名年約48歲消防員在山頂處理塌樹期間暈倒，同袍隨即為其搶救和召喚救護車到場，涉事消防員在救護車上回復知覺，清醒送往律敦治醫院接受治理。

今日凌晨5時許，旭龢消防局前往加列山道和山頂道交界處理塌樹，大致處理完畢時，消防員正收拾工具準備離開現場，其中一人突然失去知覺暈倒，同袍見狀隨即施以搶救，同時召救護車到場協助，該名消防員在救護車上接受初步治理後清醒，由救護車送往律敦治醫院留醫。

旭龢消防局先後駕駛多輛消防車趕抵醫院，探望不適的同袍，其中一輛清晨6時許駛至，懷疑司機沒有留意車上有升降台，直撞醫院簷篷，令到簷篷輕微損毀，事件中無人受傷。

塌樹水浸



截至2日上午6時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到74宗及兩宗塌樹報告，渠務署確認12宗水浸個案。另外，截至上午5時，政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。



醫院管理局表示，截至上午5時40分，共55名市民，分別為29男26女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

鰂魚涌兩屋苑均有大樹倒塌

康怡花園、南豐新邨有大樹倒冧。鰂魚涌有公園涼亭簷篷倒塌。

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鰂魚涌冧太陽能板 沒釀傷亡

鰂魚涌基利路南豐新邨大廈天台的太陽能板抵受不住強風，被吹至地面，附近大廈的玻璃門疑遭碎片撃中破碎。

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彩霞邨冧太陽能板及塌樹

超強颱風蘇拉離開後，記者下午到九龍灣彩霞邨發現1塊太陽能板從天台墮下，碎片四散。附近亦有大樹倒塌。

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城大冧棚架

城市大學於周六表示，當日早上城大保安人員巡視校園時，發現劉鳴煒學術大樓外牆有棚架懷疑受風暴影響，有棚架散落地上，事件中無人受傷。承建商已於同日下午1時抵達現場，配合警方的臨時封路安排，在天氣情況許可下盡快安全地移除其他可能有潛在風險的棚架。大學會繼續監察情況，保障校園使用者的安全。

吐露港公路貨車翻側2人傷

在九號烈風或暴風風力增強信號生效期間，吐露港公路有貨車翻側，男司機及女乘客受傷送院。昨晚（1日）7時50分，警方接報，一輛貨車沿吐露港公路往九龍方向行駛，駛過大埔康樂園後突然翻側，更有人遭拋出車外。救援人員趕至，發現38歲男司機手腳及臀部受傷，40歲女乘客則感頸痛及膝痛，兩人均清醒送威爾斯親王醫院治理。

從「車cam」片段所見，事發時，涉事貨車正沿快線行駛，駛至一處左彎時，疑因天雨路滑失控，連續橫越兩條行車線及路肩，撞到公路圍欄，貨車原地打轉近270度後，翻側橫臥路面。所幸附近沒有其他車輛，沒有波及無辜。

長沙灣冧太陽能板 沒釀傷亡

事發於1日下午6時許，長沙灣李鄭屋泳池對開有幅頗塊的太陽能板，從天而降擋住兩條行車線，幸沒造成傷亡。消防接報趕達現場清理。

塌樹水浸

截至1日下午8時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署收到38宗塌樹報告。另外，渠務署確認7宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至9月1日下午7時40分，5男2女市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

在大埔運頭塘邨保良局田家炳小學對開，有網民發現有樹木倒塌。

杏花邨晚上風勢及雨勢急增強，有兩棵大樹被風吹至連根拔起，其中一棵高約30米。

▲ 大埔運頭塘邨保良局田家炳小學對開發生塌樹事故。（Facebook 大埔 TAI PO）

八號風球前尋回失蹤男子

警方昨日（31日）下午約1時半接到護老院職員報案，指一名62歲男子同日中午離開位於赤柱舂磡角道一所護老院後便告失蹤。幸警員在懸掛八號熱帶氣旋警告信號前，在昨晚約11時許於赤柱炮台附近尋回該名男子，他被發現時身上有輕微擦傷，由政府飛行服務隊救起，清醒被送往律敦治醫院治理。

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TOPick港聞組