【颱風消息】2名男子風暴期間受傷　港九多區突發意外一文看清

▲ 超強颱風蘇拉接近本港。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，並會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。TOPick 緊貼風暴消息，整理本港在風暴襲港期間的突發意外。

塌樹水浸

截至下午4時，政府1823電話中心收到12宗塌樹報告。另外，渠務署確認7宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至今日下午3時40分，2名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

在大埔運頭塘邨保良局田家炳小學對開，有網民發現有樹木倒塌。

▲ 大埔運頭塘邨保良局田家炳小學對開發生塌樹事故。（Facebook 大埔 TAI PO）

八號風球前尋回失蹤男子

警方昨日（31日）下午約1時半接獲護老院職員報案，指一名62歲男子同日中午離開位於赤柱舂磡角道一所護老院後便告失蹤。幸警員在懸掛八號熱帶氣旋警告信號前，在昨晚約11時許於赤柱炮台附近尋回該名男子，他被發現時身上有輕微擦傷，由政府飛行服務隊救起，清醒被送往律敦治醫院治理。

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記者：黃穎津