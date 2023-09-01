【颱風消息】八號風球今日大部分時間維持　未來數小時有狂風大驟雨

▲ 八號風球今日大部分時間維持。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

在正午12時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約170公里，即在北緯21.9度，東經115.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉的眼壁完整，環流緊密。隨著蘇拉繼續靠近本港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

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記者：黃穎津