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【颱風消息】八號風球今日大部分時間維持　黃昏前後或發出更高熱帶氣旋警告

社會 09:13 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

八號風球今日大部分時間維持。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。

天文台指，蘇拉的眼壁完整，環流緊密。廣東東部沿岸風勢持續增強，位於香港以東約150公里的汕尾一帶已經錄得颶風。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

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受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

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記者：黃穎津

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