【颱風消息】天文台改發九號波　須評估是否要發十號波

▲ 八號風球今日大部分時間維持。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶。天文台在下午6時20分發出九號烈風或暴風風力增強信號。預料當蘇拉接近香港時，本港風力顯著增強。

天文台稱，超強颱風蘇拉的眼壁現位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。預料未來數小時，蘇拉的眼壁會橫過本港，風力會顯著增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。

最高水位可能達歷史紀錄

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（2日）早上約六時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

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記者：黃穎津