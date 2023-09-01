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【颱風消息】天文台考慮6時至10時發出更高信號　吐露港晚間最高水位可能達歷史紀錄

社會 14:58 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

八號風球今日大部分時間維持。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。天文台考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

在下午3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約140公里，即在北緯21.9度，東經115.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港高地普遍吹烈風，部分達暴風程度。蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會進一步轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

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受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

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記者：黃穎津

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