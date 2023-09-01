【颱風消息】天文台考慮6時至8時改發九號風球　將由偏北風轉為東至東南風

▲ 八號風球今日大部分時間維持。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。天文台考慮在下午6時至8時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

在下午5時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約110公里，即在北緯21.9度，東經115.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。

蘇拉繼續以超強颱風強度逼近本港，本港離岸及高地吹烈風，部分高地達暴風程度。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會考慮在下午6時至8時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約九時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日（2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

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記者：黃穎津