【颱風消息】所有法院及審裁處聆訊延期　即睇風暴公共設施及服務開放安排【不斷更新】

▲ 超強颱風蘇拉接近本港。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，並會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

「幻彩詠香江」取消

由於香港天文台已發出八號西北烈風或暴風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

所有法院及審裁處聆訊延期

司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在上午11時仍然生效，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期。

CFA考試改期

考評局宣布，由於天氣惡劣，今日上午舉行的 Chartered Financial Analyst（CFA）考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。

受颱風影響，以下公共設施暫時關閉：

上環港澳客運碼頭

尖沙咀中國客運碼頭

所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位

入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處

醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務

香港濕地公園

所有衞生署診所（美沙酮診所除外）

兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站

將軍澳新界東南堆填區

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記者：黃穎津