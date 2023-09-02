【颱風消息】故宮M+迪士尼樂園全日暫停開放　即睇風暴下設施服務開放安排【不斷更新】

▲ 超強颱風蘇拉接近本港。（梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台自周六（2日）凌晨發出八號東南烈風或暴風信號。TOPick整合本地最新服務資訊。

人事登記辦事處預約服務補辦安排

入境事務處宣布，於昨日（1日）及今日（2日）因受颱風影響而未能按預約時間到人事登記辦事處辦理身份證手續的市民，可在往後日子前往相關人事登記處辦理手續，而無須重新預約。申請人無須致電該處確認安排，惟必須於相關服務時段內前往有關人事登記處辦理手續。屆時，申請人應攜同原本的預約確認書（如有），或提供電話預約參考編號以便該處職員跟進。服務輪候時間將視乎當日情況而可能較長。

港澳客運碼頭、中國客運碼頭恢復運作

海事處宣布，上環港澳客運碼頭、尖沙咀中國客運碼頭現已恢復運作。查詢渡輪航班資料，可直接聯絡有關船公司。

香港故宮文化博物館及M+ 全日暫停向公眾開放

已購買香港故宮文化博物館今天（9月2日)入場門票的訪客，所有門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。

M+門票有效期將由受天氣影響當天起計延長60日，訪客可保留原有門票，於有效期內使用原有門票進場。

迪士尼樂園今日停開

香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今天 (9月2日) 全日暫停開放，並將會在明天 (9月3日) 重開。

迪欣湖活動中心會維持關閉直至另行通告。

過去兩日所有學校停課

為確保學生安全，教育局宣布周六所有學校繼續停課。教育局局長蔡若蓮於周六稱，倘情況正常，下周一（4日）應恢復開學。

明晚六合彩攪珠順延至周日舉行

馬會宣佈，由於颱風關係，原定於周六（2日）舉行的六合彩攪珠（第23/099期）將順延至9月3日舉行，已購買的彩票仍然有效。

「幻彩詠香江」取消

周五、六（1、2日）晚上的「幻彩詠香江」已告取消。

所有法院及審裁處聆訊延期

司法機構宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期。

CFA考試改期

考評局宣布，周六下午舉行的Chartered Financial Analyst (CFA) 考試將會改期。

另受颱風影響，以下公共設施暫時關閉：

上環港澳客運碼頭

尖沙咀中國客運碼頭

所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位

入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處

醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務

香港濕地公園

所有衞生署診所（美沙酮診所除外）

兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站

將軍澳新界東南堆填區

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記者：黃穎津